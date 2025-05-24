Sızıntılar patladı, kapılar kapandı: Pentagon basına duvar örerken gazetecilere yasak yağdı!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sızıntılarla sarsılan Pentagon’da basına karşı adeta savaş ilan etti. Son yılların en sert kısıtlama hamlesiyle gazetecilerin serbest dolaşımı engellendi, basın odaları daraltıldı, spor salonları kapatıldı ve yeni kimlik kartları zorunlu hale getirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’daki bilgi sızıntılarından bunalarak radikal bir karara imza attı. Yayınladığı bir bilgi notuyla, ABD medyasına yönelik erişim kısıtlamaları getiren Hegseth, Pentagon’da görevli gazetecilerin hareket alanını ciddi şekilde daralttı.

Yeni uygulamaya göre, muhabirler artık binanın sadece belirli bir köşesinde çalışabilecek.

Pentagon içinde serbest dolaşım hakları ellerinden alındı. Artık herhangi bir basın mensubu, binada hareket etmek için özel izin almak ve bir yetkili eşliğinde dolaşmak zorunda kalacak.

GAZETECİLERE YENİ KİMLİK GELİYOR

Basın mensuplarına yeni, daha belirgin “BASIN” ibareli yaka kartları verilecek. Mevcut kartların alt kısmındaki küçük yazıların yerine daha büyük ve dikkat çekici bir işaret kullanılacak. Ayrıca Pentagon Atletizm Merkezi'ne girişleri tamamen yasaklandı.

Pentagon Basın Birliği, "Konuyu geçiştirmenin bir yolu yok. Bakan Hegseth’in bugünkü notu, basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırıdır” açıklaması yaptı.

SIZINTILAR ENGELLENEMİYOR

Göreve geldiğinden bu yana medya karşıtı tutumuyla öne çıkan Hegseth, CNN, NPR, Politico ve New York Times gibi kuruluşları Pentagon içindeki özel alanlardan çıkarmıştı. Mart ayında ise kendisine yönelik kişisel bilgilerin sızdırıldığı Signal yazışmalarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bunun ardından üç üst düzey yardımcısını görevden aldı. Ancak gazetecilere göre bu önlemler sızıntıları engellemedi.

Guardian ve diğer yayın organları, Hegseth'in soruşturmalarına dair bilgilerin dahi basına sızdırıldığını belirtti.

BEYAZ SARAY'DAN DAHA KAPALI

Yeni kurallar, Pentagon’u Beyaz Saray’dan bile daha kısıtlı hale getiriyor. Diğer kurumlarda gazeteciler sınırlı da olsa serbest dolaşım hakkına sahipken, Pentagon’da artık yalnızca izinli ve refakatli erişim mümkün olacak.

Hegseth’in hamlesi, “sızıntılarla mücadele” gerekçesiyle duyurulsa da, kamuoyunun bilgiye erişim hakkının doğrudan kısıtlandığı yorumlarına neden oldu.