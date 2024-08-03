Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Lido sahilinde patlama ve çatışma! Eş Şebab ve hükümet güçleri karşı karşıya geldi

Somali'deki bir sahilde meydana gelen patlamanın bir intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı. Başkent Mogadişu'daki Lido sahilinde meydana gelen patlamanın ardından, Eş Şebab ve hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.

Dün gece Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Lido sahilindeki bir otelde intihar bombacısı kendini havaya uçurdu. Dünyanın anbean takip ettiği bölgede yaşananlar gece boyu devam etti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Somali'deki patlama dünya basınından geniş yer buldu. Olay yerinden yansıyan görüntülerde, Lido sahilinde yerde yatan çok sayıda vatandaş olduğu görüldü.

Yaralıların son durumu hakkında ya da can kaybının olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis yetkilisi Ahmed Abdi, kolluk kuvvetleri ve çeşitli güvenlik kurumlarından görevlilerin çok sayıda otelin de bulunduğu plaja akın ettiğini söyledi.

"Patlamanın kesin nedenini bilmiyoruz, ancak intihar saldırısı gibi görünüyor" diyen Abdi, “Ayrıca kaç kişinin öldüğünü veya yaralandığını da bilmiyoruz.” şeklinde konuştu.

SAHİLDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay yerine Eş Şebab üyeleri ve hükümet güçleri de akın etti. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımlarda, sahilde Eş Şebab üyeleri ve hükümet güçleri arasında çatışma çıktığı ortaya çıktı.