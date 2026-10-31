Soykırımcı Netanyahu’nun kirli ilişkileri ortaya çıktı: Koltuğunu hileyle korumaya çalışıyor

Gazze kasabı Netanyahu, eski ABD Başkanı Biden’a 2020 yılında hileli yollarla seçim kazandıran ekipten yardım istedi. Hesaplar tutmayınca Netanyahu, hile ve şantajla iktidarda kalmanın yollarına başvurdu.

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İsrail seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Başbakan Netanyahu’nun arka planda çevirdiği kirli ilişkiler ağı da deşifre oldu. Gazze kasabının sandıktan iktidar olarak çıkması için eski ABD Başkanı Joe Biden’a hileli yollarla seçim kazandıran ekipten yardım istediği ortaya çıktı. İsrail’de konuştuğumuz kaynaklar, İsrail içi dinamikler ve Tel Aviv-Washington ekseninde büyük pazarlıklar döndüğü bilgisini paylaştı.

Hukukçu-stratejist Altay Sönmez’e göre seçimlerin ertelenerek ABD Kongre seçimleriyle eş zamanlı yapılması dâhil tüm süreç belirli hedefler doğrultusunda dizayn ediliyor. Çıkan sonuç ve İsrail vatandaşı Arap partilerin ikiye katlanan oyları sebebiyle siyonist kanadın Türkiye ve Katar’ı suçladığını hatırlatan Sönmez “Asıl mücadele sandıkta değil, perde gerisinde ve algoritmalar üzerinden verildi” dedi.

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PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İsrail’de konuştuğumuz kaynaklar, Biden’ın kazandığı 2020 yılı seçimlerinde aktif rol oynayan bir ekibin 27 Ekim İsrail seçimlerinde de sahaya indiği bilgisini paylaştı. Arka planda hâlen pazarlıkların devam ettiğini ileten İsrail kaynakları, tüm hesapların Netanyahu ve blokunu 63-65 sandalye kazanacak şekilde yapıldığını ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.

İsrail-ABD ekseni ve seçim dönemini yakından takip eden hukukçu-stratejist Altay Sönmez “Netanyahu hile ve şantaj yoluyla iktidarda kalmaya çalışıyor. Öncelikli temas hattı Trump ve kurmaylarından oluşan ABD yönetimi. Bu noktada Trump/MAGA çekirdeği, Sheldon Adelson mirası Evanjelist lobi ve AIPAC’in Cumhuriyetçi kanadı ile yoğun görüşmeler yapılıyor. Bu trafikte Likud yönetiminden önemli isimler ve Ben-Gvir/Smotrich doğrudan görüşme ekibinin parçaları. Netanyahu’nun koltukta bırakılması ve Amerika’da Senato seçimlerini kazanıp Trump’a 2028 başkanlık yolunu açma başlıkları masada. Netanyahu için ise dokunulmazlık zırhını koruyarak Batı Şeria’da fiilî ilhak için dört yıllık yeni bir zaman tanımayı konuşuyorlar. Netanyahu bu kapsamda tüm siyonistleri Florida’dan Pennsylvania’ya kadar seferber ederek Palantir, Gotham ve Unit 8200 gibi denenmiş ve etkili olmuş sistemleri de aktive edip Trump’ı kazandırmayı vadediyor. Tipik bir kazan-kazan denklemi” tespitlerinde bulundu.

ALTERNATİFİ DE HAZIRLANIYOR

Netanyahu’nun sandık dışı iktidar arayışlarına paralel Eisenkot kanadının da ABD müesses nizamı ile dirsek temasında olduğunu kaydeden Altay Sönmez “Biden-Obama-Sullivan kliği de State Department/Brookings ekseni, J Street, CIA/Pentagon merkez kanadı ve Silikon Vadisi üzerinden Lapid, Gantz/Eisenkot, Lieberman bloku ile alternatif üretmeye çalışıyor. Onların ajandasında ise Netanyahu’suz, ‘kontrol edilebilir ve öngörülebilir’ bir İsrail var. Beraberinde Gazze’de dondurulmuş çatışma, İbrahim Anlaşmaları’na geri dönülmesi ve genişletilmesi diğer başlıklar. Bu grup, Türkiye ile ilgili F-35 ve F-16 pazarlığı üzerinden Ege ve Doğu Akdeniz’de İsveç modeli tavizler kopararak Yunanistan ve Güney Kıbrıs üzerinden çevreleme senaryosunu uygulamak ve İsrail’i rahatlatmak istiyor. Tüm bu gelişmeler bağlamında tek parça ve ortak hedeften mahrum İsrail lobisinin Amerikan siyasetini de böldüğünü söylemeliyiz. Sırf bu sebeple İsrail Güvenlik ve İstihbarat Bürokrasisi Mossad’ın bu bölünmeden korunmak için partiler üstü bir hat tutmaya çalıştığı çok belirgin bir gerçeklik” dedi.

YAPAY ZEKÂ ÜZERİNDEN SAVAŞ

İsrail’de asıl büyük mücadelenin sandıktan ziyade yapay zekâ ve algoritmalar üzerinden verildiğini savunan stratejist Sönmez şu önemli teknik detayları paylaştı:

Öncelikle Algoritmik Seçim Mühendisliği devrede. Palantir Gotham ve İsrail Unit 8200 çıkışlı Team8, Cybereason bağlantılı AI şirketleri, iki ülkede eş zamanlı seçmen profilleme ve mikro hedefleme yapıyor. İsrail’de Arap seçmen baskılanırken, Amerika’da Müslüman oyu özellikle Michigan’da bölünüyor.

Bir diğer etken Dezenformasyon Perdesi. Bu bağlamda sonuçların 4 Kasım’a bırakılması, ABD seçimleri ile doğrudan orantılı bir karar. Zira bu yolla 3 Kasım gecesi X (Twitter), WhatsApp ve Telegram hatlarında yapay zekâ ile üretilmiş deepfake video ve bot dalgası eşliğinde Demokrat cephede şok, Cumhuriyetçi cephede erken zafer algısı oluşturulacak.

Hiçbir şey tesadüf değil. Sonuçlar İsrail ve ABD seçmeninden çok bu perde arkası oyunlarla şekillendirilmeye çalışılıyor.

NETANYAHU GİTSİN ÇABALARI

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’un evinin önünde toplanan onlarca kişi, Netanyahu liderliğindeki hükûmetin düşürülmesi ve Arap-Yahudi ortaklığında bir hükûmet kurulması talebiyle gösteri düzenledi.

Bir başka muhalif lider Yair Golan (Demokratlar Partisi), 19 vekil çıkaran İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) lideri Mansur Abbas ile görüştü.

Netanyahu yönetiminin yerine hükûmet kurulması çalışmalarını hızlandırmak için Abbas’la görüştüğünü duyuran Golan, çekilen fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.

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