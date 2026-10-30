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Reklam arası sandı, gerçeği öğrenince donup kaldı! İsrailli oyuncudan dikkat çeken işgal itirafı

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Reklam arası sandı, gerçeği öğrenince donup kaldı! İsrailli oyuncudan dikkat çeken işgal itirafı
Başlık ResmiReklam arası sandı, gerçeği öğrenince donup kaldı! İsrailli oyuncudan dikkat çeken işgal itirafı

İsrailli oyuncu Chelli Goldenberg, canlı yayında olduğunu fark etmeden İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini ve hükümetin politikalarını eleştirdi. "Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum" diyen Goldenberg, konuşmasının ekrana yansıdığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

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İsrail televizyonu Kanal 13'te yayımlanan bir programa katılan İsrailli oyuncu Goldenberg, reklam arasında olduğunu zannederek program sunucularıyla sohbet ettiği sırada İsrail yönetiminin politikalarına ve Filistin topraklarındaki işgale tepki gösterdi.

"İSRAİLLİ OLMAKTAN GURUR DUYMUYORUM"

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini 'günah' şeklinde niteleyen Goldenberg, bölgede yaşanan gelişmelerin sorumlusunun işgal olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden İsrailli olmaktan mutlu olmayı gerçekten çok isterdim. Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum. 1954'te doğdum ve 1967'den sonra bile işgalin günahını anlamak 10 yılımı aldı. Bir gecede olmadı. İşgal, ardından her şeyi getirdi. Şu anda yaşanan her şey işgalin bir sonucudur."

Goldenberg, İsrail'deki mevcut sorunların dini baskı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudi terörizmi ve kibir nedeniyle yaşandığını ifade ederek, "Bir azınlığın özgürlüğü için savaşma hakkı vardır." diye konuştu.

Reklam arası sandı, gerçeği öğrenince donup kaldı! İsrailli oyuncudan dikkat çeken işgal itirafı
Başlık ResmiReklam arası sandı, gerçeği öğrenince donup kaldı! İsrailli oyuncudan dikkat çeken işgal itirafı

"YAYINDA MIYDIK?"

Konuşmasının ardından canlı yayında olunduğunu fark ederek şaşkınlık yaşayan Goldenberg, "Yayında mıydık? O konuşma sırasında yayında mıydık? Yayına döndüğümüzü söylemediniz. Reklam arasında olduğumuzu zannediyordum. Gidiyorum. Bu hiç iyi değil. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten şoktayım." diyerek stüdyodaki sunuculara tepki gösterdi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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