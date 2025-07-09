Sözde imamdan tepki çeken övgü! 60 bin şehidi görmedi, Herzog’a methiye dizdi
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gazze’de on binlerce Filistinliyi katleden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Avrupa’dan gelen “sözde Müslüman temsilciler”le Kudüs’te buluştu. Fransız imam Hassen Chalghoumi’nin Herzog’a “kardeşliğin ve insanlığın temsilcisi” diye övgüler dizmesi tepkilere yol açtı.
İsrail’ Cumhurbaşkanı İzak Herzog, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen sözde Müslüman temsilcileriyle resmî konutunda görüştü. Ziyarette sözde Fransız imam Hassen Chalghoumi, Herzog’a hitaben “Sen kardeşliğin, insanlığın, sevginin ve demokrasinin dünyasını temsil ediyorsun” dedi.
Herzog’un ise, “Hepimiz İbrahim’in çocuklarıyız” diyerek karşılık verdiği görüldü. Gazze’de yaklaşık 60 bin Filistinliyi katleden İsrail’in Cumhurbaşkanı’na yönelik övgü dolu sözler tepki çekti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe