Sporcuları taşıyan uçak plaja indi, bir kişi öldü

Meksika'da skydiving (gökyüzü dalışı) ile uğraşan sporcuları taşıyan uçak bir sahile düştü. Uçağın 'acil iniş' yaptığı belirtilirken, sahilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da 4 Kanadalı ve 1 Meksikalı sporcuyu taşıyan uçak, ülkenin güneyinde bir sahile düştü.

Skydiving (gökyüzü dalışı) ile uğraşan sporcuları taşıyan uçağın plaja 'acil iniş' yaptığı belirtilirken, neden düştüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SAHİLDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçağın büyük oranda sağlam olduğu görülürken yetkililer, uçağın acil iniş sırasında plajda bulunan bir kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

UÇAKTAKİLERİN DURUMU STABİL

Pasifik kıyısında bulunan 'Puerto Escondido' kasabasındaki plajın nispeten kalabalık bir bölümüne inen uçak, kurbanın neredeyse üstüne düştü. Ölen adamın karısının da yakınlarda olduğu ancak onun zarar görmediği belirtildi.

Yetkililer, uçaktaki mürettebatın tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

(Fotoğraf: Bomberos GobOaxaca)