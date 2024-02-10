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    • Florida’da otoyola inen uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Florida, Uçak, Kaza, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD’nin Florida eyaletinde otoyola iniş yapan küçük uçak, bir araca çarparak alev aldı. Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    ABD’nin Ohio eyaletinden 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle havalanan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçak, her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida’da Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptı. Ancak uçağın kanadı otoyoldaki bir araca çarptı. 

     2 KİŞİ CAN VERDİ

    Yoğun dumanın yükseldiği uçak, alev topuna döndü. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçaktaki 3 kişinin kurtulduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

    Florida’da otoyola inen uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü

    İKİ MOTORU GÜÇ KAYBETTİ

    Naples Havaalanı İdaresi Sözcüsü Robin King, uçağın Naples'e inmesinin planlandığını, ancak pilotun kuleyle temasa geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini belirtip acil iniş talebinde bulunduğunu aktardı.

    Florida’da otoyola inen uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü

    ALEV TOPUNA DÖNDÜ

    Pilotun piste iniş yapamayacağını söylediğini belirten King, kuleyle temasın kesildiğini ve daha sonra havaalanı çalışanlarının otoyoldan yükselen dumanı gördüğünü ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    FloridaUçakKaza
    Haberler > Dünya > Florida’da otoyola inen uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü
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