Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Riyad yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Riyad yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
Başlık ResmiRiyad yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saldırı uyarılarının ardından hava savunma sistemleri devreye girdi, peş peşe patlama sesleri duyuldu. Riyad, Harc ve Necran’da yayımlanan tehlike uyarılarının ardından Sivil Savunma Müdürlüğü, tehlikenin geçtiğini açıkladı.

Kaydet
|

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, Harc ve Necran vilayetleri ile başkent Riyad'da Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarıları yayımlandığı belirtildi.

Açıklamalarda, alarmın verilmesine neden olan tehlikenin niteliği ve alınması gereken önlemler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

CEP TELEFONLARINA ACİL DURUM BİLDİRİMİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan görgü tanıkları, cep telefonlarına da güvenlik uyarısı gönderildiğini, bu uyarılardan kısa süre sonra hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TEHLİKE GEÇTİ

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan bir başka açıklamada, Riyad, Harc ve Necran için tehlikenin geçtiği kaydedildi.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'I HEDEF ALIYOR

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ 2014'TEN BU YANA SÜRÜYOR

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.