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Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

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Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Başlık ResmiSuudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının Şeybe petrol sahasını hedef aldığı ve olayda can kayıplarının yaşandığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin durumuna ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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