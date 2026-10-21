Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının Şeybe petrol sahasını hedef aldığı ve olayda can kayıplarının yaşandığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin durumuna ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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