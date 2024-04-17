Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı

Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tacikistan, Türkiye'nin mart ayında aldığı kararla Türk vatandaşlarına uyguladığı vizesiz rejime son verdi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esasına dayalı olarak umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimi iptal etti. Buna göre, Tacikistan'a seyahat etmek isteyen Türk pasaportuna sahip vatandaşlar artık önceden vize almak zorunda kalacaklar.

Resmi haber ajanı Khovar'ın bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tacikistan Hükümeti'nin 28 Mart 2024 tarihli ve 190 sayılı Kararnamesine istinaden, mütekabiliyet esasına dayalı olarak, 20 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'nin umuma mahsus yabancı pasaport sahiplerine vize rejimi uygulanacaktır" denildi.

Bu kararla Türk vatandaşları, Tacikistan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarına vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.

MOSKOVA SALDIRISINDAKİ TACİK ŞÜPHELİLER

Tacikistan vatandaşları, 2018'den bu yana Türkiye'ye 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyorlardı. Ancak Türkiye'nin 20 Nisan'dan itibaren vize uygulamasına geçeceğini duyurmasıyla bu ayrıcalık sona eriyor. Türkiye'nin, Mart ayındaki Moskova'daki silahlı saldırıdan sonra Tacik vatandaşları için vizesiz rejimi iptal etmesi dikkat çekiyor. Saldırı sonrası Tacikistan vatandaşı 4 şüpheli yakalanmıştı. Türkiye'nin Tacikistan vatandaşları için vizesiz rejimi iptal eden Cumhurbaşkanlığı kararı 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

TÜRKİYE 10 ÜLKEYE E-VİZE ZORUNLULUĞU GETİRMİŞTİ

Bununla birlikte, Nisan ayı başında İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına, elektronik havalimanı transit vizesi zorunlu hale getirildi. Türkiye üzerinden transit hava yolu imkanlarını kullanarak çeşitli Orta ve Latin Amerika ülkeleri üzerinden Kuzey Amerika'ya yönelen düzensiz göçmen sayısındaki artış nedeniyle denetimler sıkılaştırıldı. Havalimanı transit vizesi, AB katılım müzakerelerinde 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı kapsamında ele alınıyor ve AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle, 15 Nisan'dan itibaren İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşlarının elektronik havalimanı transit vizesi alması zorunlu hale geldi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Paris Olimpiyatlarında Türkiye’yi 13 dalda 55 sporcu temsil ediyorArda Güler'den takdir toplayan hareket! Takım arkadaşları eşlik etti, dünyada manşetleri süsledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! 14 İsrail askeri yaralandı, 1 helikopter hasar gördü - Dünya14'ü asker 18 yaralı varAlmanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz” - DünyaAlmanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz”Japonya'da çifte deprem! 6.4 ve 5.0 ile sallandı, işte ilk veriler - DünyaJaponya'da çifte depremİran'ın yumuşak gücü Şii yayılmacılığı! Modern dünyada devlet eliyle mezhep propagandası - Dünyaİran'ın yumuşak gücü Şii yayılmacılığı! Modern dünyada devlet eliyle mezhep propagandasıFilistinlilerden İsrail'e "Esirleri serbest bırakın" çağrısı - DünyaFilistinliler İsrail hapishanelerindeki esirler için ayaktaRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı - DünyaRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...