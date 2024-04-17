Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı

Tacikistan, Türkiye'nin mart ayında aldığı kararla Türk vatandaşlarına uyguladığı vizesiz rejime son verdi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esasına dayalı olarak umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimi iptal etti. Buna göre, Tacikistan'a seyahat etmek isteyen Türk pasaportuna sahip vatandaşlar artık önceden vize almak zorunda kalacaklar.

Resmi haber ajanı Khovar'ın bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tacikistan Hükümeti'nin 28 Mart 2024 tarihli ve 190 sayılı Kararnamesine istinaden, mütekabiliyet esasına dayalı olarak, 20 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'nin umuma mahsus yabancı pasaport sahiplerine vize rejimi uygulanacaktır" denildi.

Bu kararla Türk vatandaşları, Tacikistan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarına vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.

MOSKOVA SALDIRISINDAKİ TACİK ŞÜPHELİLER

Tacikistan vatandaşları, 2018'den bu yana Türkiye'ye 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyorlardı. Ancak Türkiye'nin 20 Nisan'dan itibaren vize uygulamasına geçeceğini duyurmasıyla bu ayrıcalık sona eriyor. Türkiye'nin, Mart ayındaki Moskova'daki silahlı saldırıdan sonra Tacik vatandaşları için vizesiz rejimi iptal etmesi dikkat çekiyor. Saldırı sonrası Tacikistan vatandaşı 4 şüpheli yakalanmıştı. Türkiye'nin Tacikistan vatandaşları için vizesiz rejimi iptal eden Cumhurbaşkanlığı kararı 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

TÜRKİYE 10 ÜLKEYE E-VİZE ZORUNLULUĞU GETİRMİŞTİ

Bununla birlikte, Nisan ayı başında İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına, elektronik havalimanı transit vizesi zorunlu hale getirildi. Türkiye üzerinden transit hava yolu imkanlarını kullanarak çeşitli Orta ve Latin Amerika ülkeleri üzerinden Kuzey Amerika'ya yönelen düzensiz göçmen sayısındaki artış nedeniyle denetimler sıkılaştırıldı. Havalimanı transit vizesi, AB katılım müzakerelerinde 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı kapsamında ele alınıyor ve AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle, 15 Nisan'dan itibaren İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşlarının elektronik havalimanı transit vizesi alması zorunlu hale geldi.