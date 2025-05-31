Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tam 408,6 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokladılar! UAEA'den İran için 'nükleer silah' uyarısı

Tam 408,6 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokladılar! UAEA'den İran için 'nükleer silah' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tam 408,6 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokladılar! UAEA&#039;den İran için &#039;nükleer silah&#039; uyarısı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Tahran yönetiminin nükleer silah faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ettiği ve stokun 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükseltildiği ifade edildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükselttiğini bildirdi.

UAEA'nın her 3 ayda bir Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı r

aporda, İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Tam 408,6 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokladılar! UAEA'den İran için 'nükleer silah' uyarısı - 1. Resim

URANYUM STOKU 133 KİLOGRAM ARTTI 

Raporda, Şubat 2024'teki son raporda İran'ın 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu, 133,8 kilo artırarak 408,6 kilograma yükselttiğine dikkat çekildi.

Tam 408,6 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokladılar! UAEA'den İran için 'nükleer silah' uyarısı - 2. Resim

TAHRAN'IN OLASI NÜKLEER SİLAH ÇALIŞMALARI İÇİN UYARI

Raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke." ifadesini kullandı.

Tam 408,6 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokladılar! UAEA'den İran için 'nükleer silah' uyarısı - 3. Resim

UAEA'DEN NÜKLEER İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI 

Grossi, bir kez daha Tahran yönetimine seslenerek, "İran'ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum." dedi.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

Savaş gerginliğinin ortasında bir felaket daha! Sel kabus gibi çöktü: 22 kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savaş gerginliğinin ortasında bir felaket daha! Sel kabus gibi çöktü: 22 kişi hayatını kaybetti - DünyaSavaş gerginliğinin ortasında bir felaket daha!Rum lider ELAM ile gizli iş birliği yaptı: Terör örgütü EOKA’nın yeni versiyonu sahneye çıktı! - DünyaYeni EOKA sahnede, hedefte Kıbrıslı Türkler var!İsrail medyasından dikkat çeken itiraf! “En büyük kazanan Erdoğan olacak” - Dünya“En büyük kazanan Erdoğan olacak”İsrail'e tarihi tokat! Barselona, İsrail’i tüm kurumlardan sildi! "Soykırım ortaklığına son" - Dünyaİsrail'e tarihi tokat! Tüm kurumlardan silindi!Trump’ın gizli kompleksi ifşa oldu! Harvard'a giremediği için savaş açtı - DünyaTrump’ın gizli kompleksi ifşa olduSiyonist ordusu hac yolcularını taşıyan minibüse kasten çarptı! - DünyaSiyonist ordusu hac yolcularını taşıyan minibüsü hedef aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...