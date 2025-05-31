Tam 408,6 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokladılar! UAEA'den İran için 'nükleer silah' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı 31 Mayıs 2025 18:14 - Güncelleme: 31 Mayıs 2025 18:26 - Güncelleme:

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Tahran yönetiminin nükleer silah faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ettiği ve stokun 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükseltildiği ifade edildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükselttiğini bildirdi. UAEA'nın her 3 ayda bir Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı r aporda, İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı. URANYUM STOKU 133 KİLOGRAM ARTTI Raporda, Şubat 2024'teki son raporda İran'ın 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu, 133,8 kilo artırarak 408,6 kilograma yükselttiğine dikkat çekildi. İlgili Haber İran'dan tehlikeli nükleer silah hamlesi! Uranyum üretimini 'önemli ölçüde' artırmayı planlıyor TAHRAN'IN OLASI NÜKLEER SİLAH ÇALIŞMALARI İÇİN UYARI Raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke." ifadesini kullandı. İlgili Haber ABD basınından dikkat çeken iddia! ABD ve İran arasında anlaşma imzalanabilir UAEA'DEN NÜKLEER İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI Grossi, bir kez daha Tahran yönetimine seslenerek, "İran'ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum." dedi.​​​​​​​ İlgili Haber Trump'tan Netanyahu'ya nükleer ikaz! 1 hafta süre istedi, saldırmaktan kaçın

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru