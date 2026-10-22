Tasfiye edilen yatırım fonları için yeni düzenleme! 1 milyon TL’ye kadar ödeme yapılabilecek

TBMM’de kabul edilen 5 maddeyle, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki yatırımcılara 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı. Fonlardan usulsüz şekilde çıkarılan varlıkların geri alınması ve sorumlulardan tahsil edilmesi için de düzenleme yapıldı.

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TBMM Genel Kurulu’nda, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin ilk bölümündeki 5 madde kabul edildi. Düzenlemeyle, yatırımcıların alacaklarının belirlenmesi, fonlardan hukuka aykırı çıkarılan varlıkların geri alınması ve zararların sorumlulardan tahsil edilmesi amaçlanıyor.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON TL’YE KADAR ARA ÖDEME

Düzenleme kapsamında, SPK tarafından belirlenen fonlarda yatırımcılara 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olanlara bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Ancak ödeme, yatırımcının net yatırım tutarını ve ilgili hükümde belirtilen sınırları aşamayacak. Ara ödemeler, daha sonra yapılacak nihai ödemeden mahsup edilecek.

Dağıtılabilir paranın tüm yatırımcıların ödemelerini karşılamaya yetmemesi durumunda SPK, ödemelerin nasıl yapılacağını belirleyebilecek. Ara ödeme karşılığında yatırımcının fon payları iade edilmeyecek; bu paylar nihai tasfiye ödemesi sırasında iade edilecek.

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SATIŞ TALİMATI GERÇEKLEŞMEYEN YATIRIMCILAR DA KAPSAMA ALINDI

Fonların temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle TEFAS üzerinden ilettikleri satış talimatları gerçekleştirilemeyen ve payları bloke edilen yatırımcılar da düzenleme kapsamında fon pay sahibi sayılacak. Bu uygulama, 17 Eylül 2026 ve öncesinde iletilen talimatları kapsayacak.

FONLARDAN ÇIKARILAN VARLIKLAR GERİ ALINACAK

Fon malvarlığından hukuka aykırı işlemlerle çıkarılan veya fonun gerçek menfaatine uygun bir ekonomik amaç taşımadan başkalarına aktarılan para, mal ve diğer değerler, fonun uğradığı zarar kapsamında değerlendirilecek. Bu zarardan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak. Zararın bu şirketten tamamen ya da kısmen tahsil edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde, sorumluluğu SPK tarafından belirlenen kişi ve kurumlar da şahsen sorumlu olacak. Görevden ayrılmış olmak, geçmişteki işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak.

TAHSİLAT İÇİN TMSF DEVREYE GİRECEK

SPK, incelemeler sonucunda fonların zararını ve sorumlu kişi veya kurumları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek. Bunun üzerine TMSF, sorumluların malvarlıklarından tahsilat yapılması için gerekli takip işlemlerini başlatacak. Bu kapsamda açılacak davalarda İstanbul idare mahkemeleri yetkili olacak.

BAZI KİŞİ VE KURUMLARA ÖDEME YAPILMAYACAK

SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlarla bağlantılı olarak piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği ya da bu faaliyetlerde fonlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumlara, fonların tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.

Kanun teklifindeki hükümler, yalnızca belirtilen kararlar kapsamında tasfiyesine karar verilen ve düzenlemenin yayımlandığı tarihte tasfiyesi tamamlanmamış fonlara yönelik olacak. Diğer yatırım fonları için genel veya sürekli bir tasfiye ve sorumluluk sistemi oluşturulmayacak.

Genel Kurulda kabul edilen 5 madde, kanun teklifinin ilk bölümünde yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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