Tayvan'da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Tayvan’da kırmızı ışık ihlali yapan araç, önce motosikletlere ardından yayalara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Feci kazada 2’si öğrenci olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Tayvan'ın başkenti Taipei’de meydana gelen korkunç kazada, kırmızı ışıkta geçen bir araç dehşet saçtı. Sanxia Mahallesi’ndeki kavşakta yaşanan olayda, önce 3 motosiklete çarpan araç daha sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaların arasına daldı.

Feci kaza sonucu 2’si öğrenci olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken, sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. 78 yaşındaki sürücünün komada olduğu ve alkol almadığı tespit edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kavşaktaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın durmaksızın hızla kavşağa girdiği ve ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü görülüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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TAYVAN LİDERİ HASTANEYE KOŞTU

Tayvan lideri Lai Ching-te, kazanın ardından 3 ayrı hastaneyi ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı. Lai, “Yaralılar için tüm devlet imkanlarını seferber edeceğiz. Soruşturmayı bizzat takip edeceğim” dedi.