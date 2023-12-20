'Tek istediğim savaşın bitmesi' demişti, İsrail o çocuğu hastanedeyken katletti

20 Aralık 2023 15:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:57

İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni tanklarla vuran İsrail, çocuk bölümünde tedavi altında olan 12 yaşındaki Dünya Ebu Muhsin'i hayattan kopardı. Dünya, geçen haftalarda ailesinin tamamını ve bir bacağını kaybetmişti.

"TEK İSTEDİĞİM, SAVAŞIN BİR AN ÖNCE DURMASI"

Annesi, babası ve kardeşlerini İsrail saldırılarında kaybeden Dünya'nın sağ bacağı da ampute edilmişti.12 yaşındaki Dünya, kendisiyle yapılan röportajda yaşadığı anları böyle anlatmıştı:

"Hepimiz uyuyorduk. Gürültü gibi bir sese uyandık. Birden ortalığın ateş saçtığını gördük, bu ateşten çok korktuk. Daha sonra bize ikinci füzeyi attılar, sonrasında iki füze daha attılar. Bacağımdan yaralandım ve kesildi. Annem, babam ve küçük kardeşim Muhammed şehit oldu."

Bütün kayıplarına rağmen hayata tutunmaya gayret eden ve "Tek istediğim savaşın bir an önce durması" diyen Dünya Ebu Muhsin, kaybettiği bacağının yerine bir protez bacak da istediğini dile getirmişti. Yapılan röportajda aktardığına göre, küçük kızın en büyük hayali doktor olmak ve kendisi gibi yaralı ve hasta çocukları tedavi etmekti.

GAZZE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR

Savaştan etkilenen insanların sığındığı ilk yer olan hastaneler, yaralı Filistinlilerle dolup taşıyor. Yetersiz ekipman ve ilaç sıkıntısının yanı sıra İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar vaziyeti daha da kötüye götürüyor. Gazze Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre Nasır Hastanesi'nin hedef alınması, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sağlık sistemini tamamen çökertebilir.