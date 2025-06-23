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Tıp dünyasını şoke etti! 19 yaşında alzaymır teşhisi kondu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tıp dünyasını şoke etti! 19 yaşında alzaymır teşhisi kondu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin’de bir hafıza kliniğinde, 2023 yılında 19 yaşında olan bir gence alzaymır teşhisi konuldu. Hasta, bu hastalığın tanısını alan en genç hasta olarak kayıtlara geçerken, tanıyı koyan nörologlardan biri, ''Bu vaka, alzaymırın başlama yaşına dair anlayışımızı değiştiriyor'' ifadesinde bulundu.

İlginç olay Çin’de yaşandı. Henüz 17 yaşındayken derslere odaklanmakta güçlük çeken bir genç, kısa süre içinde okuma güçlüğü çekmeye, kısa süreli hafıza kaybı geçirmeye ve sık sık eşyalarını kaybetmeye başladı. Zamanla şikayetleri artan genç, bir gün önce olanları hatırlamakta dahi zorlanmaya başladı.

ALZAYMIR TANISINI DESTEKLEYEN BULGULARA RASTLANDI

Yapılan beyin taramalarında hafıza ile ilgili olan hipokampus bölgesinde küçülme tespit edildi. Beyin omurilik sıvısı analizinde de alzaymıra özgü biyobelirteçler görüldü. Bu veriler, genç yaşına rağmen hastada alzaymır tanısını destekliyordu.

Tıp dünyasını şoke etti! 19 yaşında alzheimer teşhisi kondu - 1. Resim

SADECE YAŞLILARDA GÖRÜLMÜYOR

Alzaymır hastalığı genellikle 65 yaşın üstünde görülse de genç yaşta görülen vakalar, “erken başlangıçlı alzaymır” olarak tanımlanıyor ve tüm vakaların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor.  30 yaşın altındaki hastalarda hastalık genellikle kalıtsal bir genetik mutasyonla ilişkilendirilirken "ailesel alzaymır hastalığı (FAD)" olarak adlandırılıyor.

TIP DÜNYASINI BİR KEZ DAHA ŞAŞIRTTI

Genç hastaya kapsamlı bir tarama yapılmasına rağmen hiçbir gen mutasyonuna rastlanmaması, tıp dünyasını bir kez daha şaşkına çevirdi. 

''BU VAKA ANLAYIŞIMIZI DEĞİŞTİRDİ''

Hastanın tanısını koyan ekipten nörolog Jianping Jia, “Bu vaka, alzaymırın başlama yaşına dair anlayışımızı değiştiriyor” şeklinde konuştu. 

Çalışma 2023 Şubat ayında Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayımlandı.
Bilim insanları, genç bireylerde görülen alzaymır vakalarının, hastalığın farklı oluşum yollarını anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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