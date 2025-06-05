Tıp tarihinde bir ilk! 10 milyon kişiyi etkileyen hastalık artık yazıyla ortaya çıkıyor

Bilim dünyası şaşkın, tıp devrimle tanıştı! ABD’de geliştirilen yapay zeka destekli özel bir kalem, sadece el yazısını analiz ederek Parkinson hastalığını yüzde 95’in üzerinde doğrulukla tespit etti. Beyin-el koordinasyonundaki en ufak değişimi bile algılayabilen bu teknolojik kalem, düşük maliyetiyle küresel teşhis sistemini baştan yazmaya hazırlanıyor. Mürekkep değil, veri akıtıyor.

Bilim insanları, Parkinson hastalığını teşhis etmek için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. El yazısını analiz eden yapay zeka destekli özel bir kalem, beyin ve el arasındaki sinyalleri okuyarak hastalığın erken belirtilerini tespit edebiliyor.

Cihaz, dünya çapında 10 milyondan fazla kişiyi etkileyen nörolojik hastalığın teşhisinde çığır açacak.

SADECE YAZMAK YETERLİ: KALEM HAREKETİ TANIYOR

California Los Angeles Üniversitesi’nden araştırmacılar, manyetik mürekkep kullanan özel kalemin hem yüzeyde hem de havada yapılan yazma hareketlerini elektrik sinyallerine dönüştürdüğünü açıkladı.

Sinyaller, yapay zeka tarafından analiz edilerek Parkinson hastalığına dair verileri aktarmakta. Kalem, elin titremesi, kas kontrolündeki bozulma gibi semptomları mikron düzeyinde saptayabiliyor.

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MİNİ DENEYDE MAKSİMUM SONUÇ: %95 BAŞARI ORANI

Araştırma kapsamında üç Parkinson hastasının el yazısı örnekleri, 13 sağlıklı katılımcı ile karşılaştırıldı. Yapay zeka algoritması, hastalığı yüzde 95’in üzerinde bir doğrulukla tespit etmeyi başardı. Bilim insanlarına göre bu oran, düşük maliyetli bir cihaz için oldukça yüksek ve güven verici.

HEDEF: KÜRESEL TANI ARACI HALİNE GETİRMEK

Geliştirilen tanı kalemi, yalnızca teşhis değil, aynı zamanda toplum genelinde farkındalık oluşturma amacı da taşıyor. Araştırma ekibi, yeni teknolojiyi herkesin erişebileceği ucuz ve taşınabilir bir çözüm haline getirmek için çalışacaklarını ifade etti: