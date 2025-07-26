Trump Avrupa’ya seslendi: Kendinize çeki düzen verin, yoksa ülkeleriniz elinizden gider!

Trump’ın, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile yakın zamanda yürürlüğe giren ticaret anlaşmasındaki muhtemel değişiklikleri görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı, Starmer için "iyi bir adam" ifadesini kullanarak "12 yıldır çalışılan bu ticaret anlaşmasını sonuçlandırdı" dedi.

TURNBERRY'DE PROTESTOLAR GÖLGESİNDE KARŞILAMA

Trump'ın iki düzineden fazla araçtan oluşan konvoyu, İskoçya Polisi ve sağlık ekiplerinin eşliğinde sabah saatlerinde Turnberry'deki golf tesisine ulaştı. Konvoy, giriş sırasında küçük bir protestocu grubunun yanından geçti.

Ziyaret kapsamında Cumartesi günü Aberdeen ve Edinburgh'da Trump karşıtı gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. Gösterilerde, "Trump'ı Durdurun Koalisyonu" öncülüğünde kitlesel etkinliklerin gerçekleşmesi bekleniyor.

GÖÇ AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

Trump, İskoçya’nın Ayrshire bölgesindeki Prestwick Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yaptığı açıklamada Avrupa’daki yasa dışı göçü "istila" olarak nitelendirdi. Başkan, "Artık Avrupa’ya sahip olamayacaksınız. Kendinize çeki düzen vermelisiniz" dedi.

Trump, Avrupa’da yaşanan göç hareketlerinin "korkunç bir istila" olduğunu belirtti. "Biz ülkemizi geçen ay kapattık. Kimse girmedi" ifadesini kullanan Trump, bazı Avrupalı liderlerin bu süreci yeterince ciddiye almadığını öne sürdü.

YENİ GOLF SAHASI ANNESİNİN ADINI TAŞIYACAK

Ziyaret kapsamında Trump’ın, İskoçya’daki Turnberry ve Menie tesislerinde 18 delikli yeni bir golf sahasının açılışını yapması bekleniyor. Yeni sahaya, Trump’ın Lewis Adası doğumlu annesi Mary Anne MacLeod Trump’ın adı verilecek.

Trump ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Pazar günü ticaret konularını görüşecek. Pazartesi günü ise Başbakan Starmer ile Trump International Links Aberdeen’de bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya ziyareti kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa ile ticaret anlaşmasının “%50 ihtimalle” gerçekleşebileceğini belirtti. Trump, anlaşmanın “hepsinden büyük bir anlaşma” olacağını ifade etti.