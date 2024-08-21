Trump kurşun geçirmez camın ardında! Suikast girişimi sonrası ilk miting
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, uğradığını suikast girişimi sonrası düzenlediği ilk mitingde halka kurşun geçirmez camın arkasından seslendi. Trump, "Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı ve 7 Ekim asla olmazdı" dedi.
ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kuzey Carolina'da düzenlenen suikast girişimi sonrası düzenlenen ilk mitingde kurşun geçirmez cam ardından konuştu.
GAZZE VE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI MESAJI!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırıma ve Rusya ile Ukrayna arasında 2 yıldan fazladır devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulunarak "Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı ve 7 Ekim asla olmazdı" ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı