Trump kurşun geçirmez camın ardında! Suikast girişimi sonrası ilk miting

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Ağustos 2024 23:52 - Güncelleme: 22 Ağustos 2024 00:17 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, uğradığını suikast girişimi sonrası düzenlediği ilk mitingde halka kurşun geçirmez camın arkasından seslendi. Trump, "Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı ve 7 Ekim asla olmazdı" dedi.