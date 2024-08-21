Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump kurşun geçirmez camın ardında! Suikast girişimi sonrası ilk miting

Trump kurşun geçirmez camın ardında! Suikast girişimi sonrası ilk miting

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump kurşun geçirmez camın ardında! Suikast girişimi sonrası ilk miting

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, uğradığını suikast girişimi sonrası düzenlediği ilk mitingde halka kurşun geçirmez camın arkasından seslendi. Trump, "Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı ve 7 Ekim asla olmazdı" dedi.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kuzey Carolina'da düzenlenen suikast girişimi sonrası düzenlenen ilk mitingde kurşun geçirmez cam ardından konuştu.

featured

GAZZE VE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI MESAJI!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırıma ve Rusya ile Ukrayna arasında 2 yıldan fazladır devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulunarak "Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı ve 7 Ekim asla olmazdı" ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Manisa'daki skandal görüntülere AK Parti'den kınama! Kadına şiddet kabul edilemez
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak'ta siyasi parti lideri açıkladı: PKK ülkede kalkınmayı engelliyor - Dünya"PKK ülkede kalkınmayı engelliyor"Klozetten 3 buçuk metrelik piton çıktı! Tayland’da korkutan görüntü - DünyaKlozetten 3 buçuk metrelik piton çıktı!Lübnan saldırılarına misilleme! Golan Tepeleri'ne onlarca füze yağdı - DünyaGolan Tepeleri'ne onlarca füze yağdıRusya'da saldırı alarmı! Uçuşlar askıya alındı - DünyaRusya'da uçuşlar askıya alındıİsrail'in kalkanı ABD! Filistin destekçileri dehşeti yaşadı - Dünyaİsrail'in kalkanı ABD! Filistin destekçileri dehşeti yaşadıİsrail BM'ye ait okula bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ver yaralı var - Dünyaİsrail BM'ye ait okula bomba yağdırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...