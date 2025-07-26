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Trump yönetimi Gazze’de yön değiştiriyor: Rubio 'yeniden düşünmeliyiz' dedi!

Kaynak: Dış Haberler
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Trump, Gazze, Filistin, İsrail, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Trump yönetimi, Gazze'ye yönelik politikasını yeniden gözden geçirme sinyali verdi. Diplomatik çabaların sonuçsuz kalmasının ardından, Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada mevcut stratejinin sürdürülemez olduğunu belirterek, “Ciddi bir şekilde yeniden düşünmeliyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, bölgeye yönelik stratejilerini yeniden gözden geçirme sürecine girdi.
 
Axios’un haberine göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, rehine aileleriyle yaptığı toplantıda “ciddi bir şekilde yeniden düşünmeliyiz” mesajı verdi.
Trump yönetimi Gazze’de yön değiştiriyor: Rubio,'yeniden düşünmeliyiz' dedi! - 1. Resim

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA TAM DESTEK

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya son altı ay boyunca askeri operasyonlar ve rehine pazarlıkları da dahil olmak üzere Gazze'de neredeyse sınırsız destek verdi. İsrailli kaynaklara göre, Trump görüşmelerde "Gazze’de ne gerekiyorsa yap" ifadeleriyle Netanyahu'yu teşvik etti.
 
İsrail'in Mart ayında Gazze'deki askeri operasyonlarını artırdığı dönemde, Trump yönetimi ateşkes sürecine dair eleştirilerini sınırlı tuttu. Başkan Trump, ABD vatandaşı Edan Alexander’ın serbest bırakılması sürecinde ise doğrudan devreye girerek Netanyahu'yu bypass etti.

RUBİO: AŞAMALI ANLAŞMA SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Rubio, Cuma günkü Dışişleri toplantısında Biden döneminde benimsenen kısa süreli ateşkesleri içeren aşamalı yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Ancak Rubio’nun ve Trump’ın bu yöntemin Ocak ayında uygulanmasını kabul ettiğine dikkat çekildi.
 
Rubio, aşamalı formata karşı çıktığını vurgulayarak “daha kapsamlı bir yaklaşımın zamanı geldiğini” ima etti.

KATLİAM DEVAM EDİYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, savaşın başladığı tarihten bu yana yaklaşık 60.000 Filistinli hayatını kaybetti. Son haftalarda 122 kişi açlıktan öldü.
 
Trump, yardımın Birleşmiş Milletler yerine özel bir Amerikan şirketi aracılığıyla ulaştırılmasını destekleyerek Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı (GHF) devreye soktu. Ancak yüzlerce sivil yardım merkezlerine ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.
 
Fransa, Almanya ve İngiltere'nin yaptığı ortak açıklamada, “Gazze’de tanık olduğumuz insani felaket artık sona ermelidir. Sivil halka yönelik temel insani yardımın engellenmesi kabul edilemez” denildi.
Kaynak: Dış Haberler
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