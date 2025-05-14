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Trump'a bir darbe daha! ABD'de 20 eyalet, Trump'ın göçmen politikalarını mahkemeye taşıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump&#039;a bir darbe daha! ABD&#039;de 20 eyalet, Trump&#039;ın göçmen politikalarını mahkemeye taşıdı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de 20 eyalet, Trump yönetiminin göçmen politikalarına karşı harekete geçti. Trump'ın, göçmenlik uygulamalarına uymayan eyaletlere ayrılan federal fonları kesme tehdidinde bulunmasının ardından başsavcılar, Rhode Island'daki Federal Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimini kazandıktan sonra davalardan başını kaldıramıyor. New York Times'ın haberine göre, aralarında California, Illinois, New Jersey, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon, Vermont, Washington ve Wisconsin'in bulunduğu 20 eyaletin başsavcıları, federal fonların kesilme tehdidi üzerine mahkemeye başvurdu.

Rhode Island'daki Federal Bölge Mahkemesi'nde açılan davalarda, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına tam uyum sağlamayan eyaletlere ayrılan milyarlarca dolarlık federal fonları kesme girişimi "rehin alma planı" olarak nitelendirildi. 

Başsavcılar,  uygulamanın "yasa dışı" olduğunu savunarak, federal fonların ulaşım, terörle mücadele ve acil durum hazırlıkları gibi kritik alanlarda kullanıldığına işaret etti.

Çoğunluğu Demokrat olan başsavcılar, Trump yönetiminin bu hamlesinin eyaletleri kendi politikalarını benimsemeye zorladığını öne sürdü. 

Davalara öncülük eden California Başsavcısı Rob Bonta, "Trump  fonları "pazarlık kozu" olarak kullanıyor" şeklinde konuştu.

Nisan ayında Trump yönetimi, göçmenlik makamlarıyla tam işbirliği yapmayan eyaletlere sağlanan federal fonların kesileceğini açıklamıştı.

TRUMP'IN GÖÇMEN POLİTİKALARI SERTLEŞİYOR

Başkan Donald Trump, Ocak ayında yaptığı açıklamada, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını belirtmişti. Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini savunan Trump, sınırdaki düzensiz göçmen akışını bitirmek amacıyla "CBP One" adlı uygulamanın iptal edildiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca, ABD-Meksika sınırında güvenliği artırmak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, sınıra ek olarak 1500 asker gönderme kararı aldı. Göçmen politikalarında sertleşen bu adımlar, 20 eyaletin tepkisine neden oldu ve yargı yoluna gidildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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