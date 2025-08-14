D vitamini yüzünden 16'dan fazla kişi yoğun bakıma kaldırıldı! Dünya bu skandalı konuşuyor

İspanya'nın doğu kıyısında yer alan Balear Adaları'nda internetten satın alınan D vitamini takviyelerini kullanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık yetkilileri, söz konusu kişilerin aşırı vitamin alımına bağlı olarak "hipervitaminoz D" teşhisiyle tedavi altına alındığını açıkladı.

KUSURLU TABLETLER ORGANLARI HEDEF ALDI

Yetkililer, hastaların bazılarında hayati riske yol açabilecek akut böbrek yetmezliği geliştiğini duyurdu. İlk bulgulara göre, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle başlayan rahatsızlık, ilerleyen saatlerde ciddi komplikasyonlara yol açtı. Kabızlık, aşırı susuzluk, yorgunluk, kas güçsüzlüğü ve kafa karışıklığı gibi belirtiler de vakalarda tespit edildi.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Takviyeler yalnızca klinik olarak gerekçelendirildiğinde reçete edilmelidir. Denetimsiz kullanım, önerilen dozların aşılması halinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" ifadeleri yer aldı.

İspanya Gıda ve Beslenme Ajansı ise "kusurlu" partinin sadece Balear Adaları ile sınırlı olmayabileceği, ülke genelinde dağıtılmış olabileceği uyarısında bulundu.

İNTERNETTEN ALINAN VİTAMİNLER TEHLİKE SAÇIYOR

Yapılan incelemelerde, hastalanan kişilerin tamamının sağlık uzmanı tavsiyesi olmadan internetten vitamin takviyesi sipariş ettikleri ortaya çıktı. Olay sonrası denetimlerin artırılacağı hatırlatıldı.

D VİTAMİNİ FAZLALIĞI ÖLÜMCÜL OLABİLİR

D vitamini fazlalığının vücutta kalsiyum birikimine yol açtığı, bunun da böbrek ve kalp sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler oluşturabileceği ifade edildi. NHS, özellikle yaz aylarında güneş ışığı ile yeterli D vitamini alınabildiğini, sonbahar ve kış aylarında ise sadece 10 mikrogramlık günlük takviyenin yeterli olduğunu açıklandı.

"YARARDAN ÇOK ZARAR GETİRİYOR"

Beslenme uzmanı Dr. Rachel Woods, gereğinden fazla alınan takviyelerin mide bulantısı ve ishalin ötesinde kemik zayıflığı, doğum kusurları ve organ hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Woods, "Birçok kişi, ihtiyaç duyup duymadığını bile bilmeden yıllarca takviye alıyor" diyerek aşırı kullanıma karşı uyarıda bulundu.

TAKVİYELERLE İLGİLİ KORKUTAN İSTATİSTİK

İngiltere merkezli bir tüketici araştırması, her beş kişiden birinin her gün dört ya da daha fazla takviye aldığını ortaya koydu.