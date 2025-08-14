Pakistan'da kutlama faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan’ın Karaçi kentinin farklı bölgelerinde yapılan 78. bağımsızlık yıldönümü kutlamaları kapsamında havai fişek patlatılması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Pakistan, bağımsızlık gününü ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Ülkenin Karaçi kentinin farklı bölgelerinde, 78. bağımsızlık yıldönümü kutlamalarında düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında havaya ateş açılmasıyla kaos çıktı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Pakistanlı yetkililer, havaya açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini 75 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık yetkilileri, farklı olaylarda 75 kişinin de yaralandığını aktarırken polis kentin Liaquatabad, Korangi, Lyari, Mehmoodabad, Akhtar Colony, Keamari, Jackson, Baldia, Orangi Town and Paposh Nagar bölgelerinde havaya ateş açıldığını bildirdi.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis havaya ateş açılmasına ilişkin 20 şüphelinin göz altına alındığını kaydetti. Geçtiğimiz yıl en az 95 kişi, 2023 yılında ise 80 kişi kutlamalarda havaya açılan ateş sonucu yaralanmıştı.