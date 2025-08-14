Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! Enflasyon düşecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının üçüncü Enflasyon Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Sunumda, 2025 sonu için öngörülen %24’lük enflasyon hedefinin değişmediği vurgulandı. Başkan Karahan, sıkı para politikasının etkilerinin kademeli şekilde görülmeye başladığını, dezenflasyon sürecinin 2024 Haziran ayından bu yana kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Başkan Karahan, TÜFE’nin Temmuz 2024 itibarıyla %33,5’e gerilediğini ve Mayıs 2024 zirvesine kıyasla 42 puanlık bir düşüş yaşandığını belirtti.

Eğitim ve kira kalemlerinin bu dönemde fiyat artışlarında öne çıktığını, kira enflasyonunun ise önümüzdeki süreçte yavaşlamasının beklendiğini ifade etti.

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! Enflasyon düşecek mi? - 1. Resim

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025’in üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahmininin %24 seviyesinde sabit tutulduğunu duyurdu.

Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda sıkı para politikasının devam edeceğini ve dezenflasyon sürecinin 2024 Haziran’dan bu yana kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! Enflasyon düşecek mi? - 2. Resim

ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?

Raporda, önümüzdeki yıllarda enflasyonun düşmesi öngörülüyor. 2026 yılı sonunda enflasyonun %16 seviyelerine gerilemesi beklenirken, 2027 yılında oranın %9’a inmesi hedefleniyor.

Merkez Bankası, uzun vadede fiyat istikrarını sağlamak için mevcut para politikasını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! Enflasyon düşecek mi? - 3. Resim

ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLACAK?

2025 yıl sonu için öngörülen enflasyon %24, 2026 yılı tahmini %16, 2027 yılı tahmini ise %9 olarak açıklandı. Başkan Karahan, bu rakamların orta vadede enflasyonun %5 seviyesine gerilemesine zemin hazırlayacağını belirtti.

Enflasyonun düşüşünde gıda fiyatları ve kira kalemlerinin etkisinin öne çıktığı, iç talep ve ihracat dengesinin de ekonomik görünümü desteklediği vurgulandı.

