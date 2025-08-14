Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
13 yaşındaki gencin inanılmaz kurtuluşu! 73 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 11 gün komada kaldı

Dünya Haberleri

ABD’nin Missouri eyaletinde 73 metrelik bir uçurumdan düşerek günlerce aç ve susuz bir şekilde bekledikten sonra kurtarılan Trenkle Jr. yoğun bakıma kaldırıldı. 13 yaşındaki çocuğun yaşaması düşük bir ihtimal olarak görülürken 11 günlük komadan uyanan Trenkle herkesi şaşkına çevirdi. Doktorlar durumu 'inanılmaz bir olay' olarak niteledi. 

Korkunç olay, 27 Temmuz’da ABD’nin Missouri eyaletinde yaşandı. Evinden kaykayla çıkan 13 yaşındaki Cody Trenkle Jr.’dan uzun süre haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen yetkililer, ilk aramayı Goose Creek Gölü yakınlarında gerçekleştirdi. 

İnanılmaz kurtuluş! 73 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 11 gün komada kaldı - 1. Resim

3 GÜN BOYUNCA AÇ VE SUSUZ BEKLEDİ

St Francois İlçe Şerif Departmanı üyeleri, bir K-9 köpeği ve birçok gönüllünün katıldığı arama çalışmaları, yaklaşık 3 gün sürdü. K-9 köpeği tarafından izi sürülen çocuk, düştüğü 73 metrelik uçurumun kenarındaki 30 santimetrelik suda yarı baygın şekilde bulundu.

İnanılmaz kurtuluş! 73 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 11 gün komada kaldı - 2. Resim

11 GÜN SONRA GÖZÜNÜ AÇTI

Acil sağlık ekipleri tarafından helikopter ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakıma alındı. Talihsiz çocuk yaklaşık 11 günün ardından uyanırken, doktorlar durumu inanılmaz olarak niteledi.

İnanılmaz kurtuluş! 73 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 11 gün komada kaldı - 3. Resim

Geçtiğimiz Pazar günü solunum cihazından çıkarılan Trenkle’ın ilk isteği bir kutu kola oldu. Durumu gözyaşları içinde anlatan annesi, ''Cody büyük ilerleme kaydetmiş olsa da önünde uzun bir yol var. '' dedi. Tekrar ayağa kalkabilmesi için fizik tedavi görmesi planlanan Cody, durumu stabil hale geldiğinde uzun süreli bir terapi için yatılı rehabilitasyon merkezine nakledilecek.

