13 yaşındaki gencin inanılmaz kurtuluşu! 73 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 11 gün komada kaldı

Korkunç olay, 27 Temmuz’da ABD’nin Missouri eyaletinde yaşandı. Evinden kaykayla çıkan 13 yaşındaki Cody Trenkle Jr.’dan uzun süre haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen yetkililer, ilk aramayı Goose Creek Gölü yakınlarında gerçekleştirdi.

3 GÜN BOYUNCA AÇ VE SUSUZ BEKLEDİ

St Francois İlçe Şerif Departmanı üyeleri, bir K-9 köpeği ve birçok gönüllünün katıldığı arama çalışmaları, yaklaşık 3 gün sürdü. K-9 köpeği tarafından izi sürülen çocuk, düştüğü 73 metrelik uçurumun kenarındaki 30 santimetrelik suda yarı baygın şekilde bulundu.

11 GÜN SONRA GÖZÜNÜ AÇTI

Acil sağlık ekipleri tarafından helikopter ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakıma alındı. Talihsiz çocuk yaklaşık 11 günün ardından uyanırken, doktorlar durumu inanılmaz olarak niteledi.

Geçtiğimiz Pazar günü solunum cihazından çıkarılan Trenkle’ın ilk isteği bir kutu kola oldu. Durumu gözyaşları içinde anlatan annesi, ''Cody büyük ilerleme kaydetmiş olsa da önünde uzun bir yol var. '' dedi. Tekrar ayağa kalkabilmesi için fizik tedavi görmesi planlanan Cody, durumu stabil hale geldiğinde uzun süreli bir terapi için yatılı rehabilitasyon merkezine nakledilecek.