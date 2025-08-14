Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın elbiseli adam nasıl öldü? Barkın Bayoğlu'nun ölüm nedeni yeniden gündeme geldi

25 Temmuz 2017 tarihinde hayatını kaybeden Altın elbiseli adam lakaplı Barkın Bayoğlu'nun ölüm sebebi arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Altın elbiseli adam nasıl öldü? İşte Barkın Bayoğlu'nun ölümüne dair detaylar...

Barkın Bayoğlu 25 Temmuz 2017 yılında hayatını kaybetti. Ölümü üzerinden 8 yıl geçse de günümüzde hala sıkça aratılan bir isimdir.

26 yıldır motosiklet kullanan altın elbiseli adam, test sürüşlerini internete yayınlamaya başladı. Kısa süre için motosiklet tutkunlarının dikkatini çekerek tanınırlığını arttırdı. Şu sıralar "Altın elbiseli adam nasıl öldü?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

Altın elbiseli adam nasıl öldü? Barkın Bayoğlu'nun ölüm nedeni yeniden gündeme geldi - 1. Resim

ALTIN ELBİSELİ ADAM NASIL ÖLDÜ?

Altın elbiseli adam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. 

Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikametinde meydana gelen kazada Barkın Bayoğlu, 02.00 sıralarında köprüyü geçip Beşiktaş ayrımına girdiği esnda ters istikamette duran otomobilden inip önüne atlayan yayaya çarptı.

Kazada ağır yaralanan 42 yaşındaki motosiklet tutkunu Barkın Bayoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Altın elbiseli adam nasıl öldü? Barkın Bayoğlu'nun ölüm nedeni yeniden gündeme geldi - 2. Resim

BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?

Barkın Bayoğlu, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'da başladığı eğitim hayatına ailesinin İngiltere'ye göç etmesi ile orada devam etti.

Belçika'da siyasal bilimler okuyan Barkın Bayoğlu, Türkiye'ye döndüğünde Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

Altın elbiseli adam nasıl öldü? Barkın Bayoğlu'nun ölüm nedeni yeniden gündeme geldi - 3. Resim

Bayoğlu'nun motosiklete karşı tutkusu ise İngiltere'de gittiği bir fuarda başladı. Askerden döndükten sonra "İki Teker" ve "Oto Haber" dergilerinde editör olarak çalıştı.

Altın elbiseli adam nasıl öldü? Barkın Bayoğlu'nun ölüm nedeni yeniden gündeme geldi - 4. Resim

ALTIN ELBİSELİ ADAM LAKABI NASIL ÇIKTI?

Barkın Bayoğlu, Kazakistan'da çalıştığı dönemlerde bir müzede gördüğü M.Ö. 5. yüzyılda ölen bir prensin, altından elbisesi ve kırmızı bir kaftanı ile birlikte gömüldüğünü ve üzerindeki yazıların Türkçe olmasından etkilendi.

Türkiye'ye döndüğünde ise bir video çekiminde giydiği tulumun altın rengi olması ile Altın Elbiseli Adam fikri günyüzüne çıktı.

