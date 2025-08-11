Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deniz Servan'ın cenazesi ne zaman?

- Güncelleme:
Motosiklet kazasısı geçirmesi üzerine hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan'ın cenazesi sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi. Motosikletle çektiği videolar sayesinde geniş bir takipçi kitlesi edinen Narin'in ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini derin bir yasa boğdu. Peki, Deniz Servan'ın cenazesi ne zaman? İşte detaylar...

Kocaeli'de motosikletiyle kaza geçiren Deniz Servan hayatını kaybetti. Ardından cenazesi sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi.

Motosiklet tutkunu olan Servan, eğlenceli ve heyecan dolu videolarını sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşıyordu. Deniz Servan'ın cenaze bilgileri araştırılıyor.

DENİZ SERVAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Deniz Servan için ikindi vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacak. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Servan'a karşı son görevini yapmak üzere Kurşunlu Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Deniz Servan Narin'in cenazesi 11 Ağustos Pazartesi günü toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybedem sosyal medya fenomeni arkasında videolarını ve sevenlerinin acısını bıraktı. 

Sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi olan Deniz Servan'ın videoları yüzbinlerce kez izleniyordu. Fenomen Narin'den geriye paylaştığı görüntüler kaldı. Videoları incelendiğinde tehlikeli ve hızlı sürüş yapıldığı görüldü.

