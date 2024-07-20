Trump'a suikast girişiminde İHA detayı! Saldırgan keşif yapmış, CIA soruşturulacak

Eski Başkan Donald Trump'ın uğradığı suikast girişiminin ardından saldırgan Thomas Matthew Crooks ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Saldırgan Crooks'un mitingden birkaç saat önce bölgede İHA uçurduğu tespit edildi. Bunun üzerine ABD İç Güvenlik Bakanlığı, CIA'e yönelik soruşturma sözü verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz tarihinde Pensilvanya'da düzenlediği seçimlere yönelik mitingde uğradığı suikast girişimiyle ilgili dünya gündemine bomba gibi düşen bir gelişme daha yaşandı.

Suikast girişiminin ardından yapılan araştırmada, 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un Trump sahneye çıkmadan birkaç saat önce miting alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurduğu tespit edildi.

SALDIRI ÖNCEDEN Mİ PLANLANDI?

ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, üst düzey bir emniyet kaynağı, Crooks'un arabasında bir İHA'nın ve bu hava aracına ait ekipmanların ele geçirildiğini bildirdi.

Crooks'un, kameralı İHA sayesinde miting üzerinden kuş bakışı görüntü elde ederek güvenlik açıklarını tespit etmiş olabileceği ve saldırısını buna göre planlamış olabileceği düşünülüyor.

GİZLİ SERVİSE SORUŞTURMA!

Gizli Servisin (CIA) güvenliği sağladığı bölgelerde İHA uçurulması genellikle yasaklanırken söz konusu mitingde bu yasağın uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken ABD İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, Gizli Servis’in olayı nasıl ele aldığına dair üç soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da Kongre soruşturması başlatma sözü verdi.

FBI SINIFTA KALDI

Suikast girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın, Crooks’un cep telefonuna erişim için şifresini kırdığı, bilgisayarını, evini ve arabasını incelediği, 100’den fazla kişiyle görüştüğü ancak zanlının Trump’a yönelik bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda hala bir sonuca varamadığı belirtiliyor.

Yetkililer, saldırganın telefonu ve diğer eşyalarının incelenmesinden sonra bu saldırıyı tek başına mı yaptığı, başkalarıyla birlikte mi hareket ettiğiyle ilgili şu ana kadar "anlamlı hiçbir ipucu" bulamadıklarını ifade etti.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.