ABD'de Başkan Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu bazı siyasetçilere yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı Asif Merchant, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD'de siyasi isimlere yönelik suikast planı iddiasıyla yargılanan Asif Merchant hakkındaki dava sonuçlandı. Başkan Donald Trump'ın yanı sıra eski ABD Başkanı Joe Biden ve eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin de hedefler arasında bulunduğu planla ilgili suçlamaları kabul eden Pakistanlı sanık, New York'taki federal mahkeme tarafından 27 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Merchant'ın avukatı Avraham Moskowitz yaptığı açıklamada, kararı temyize götürmeyi düşündüklerini ifade etti.

Trump'a suikast planlamakla suçlanıyordu! Pakistanlı sanığın cezası belli oldu

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ise hükmün adil olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Adalet Bakanlığı, liderlerimize yönelik yabancı terörist faaliyetlerine müsamaha göstermeyecek ve sorumlular hesap verene kadar bu çabalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

EMRİ İRAN'DAN ALDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığı 7 Ağustos 2024'te, Pakistanlı Asif Merchant'ın ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.

Federal yetkililer, Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastları işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtmişti.

Trump'a suikast planlamakla suçlanıyordu! Pakistanlı sanığın cezası belli oldu

Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birkaç siyasetçiye yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Merchant, planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını ileri sürmüştü.

Merchant, kendisiyle temas kuranların hedef olarak Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin isimlerini verdiğini ifade etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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