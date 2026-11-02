Trump'a yakın isim dünyayı ayağa kaldırdı! "Nükleer saldırı için 6 gün kaldı"

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan muhafazakâr gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington yönetimine İran'a nükleer saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını öne sürdü. Trump'ın 7 Kasım'a kadar karar verebileceğini iddia eden Carlson, muhtemel bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

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ABD'de Cumhuriyetçi seçmenler arasında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, X hesabından yaptığı uzun açıklamayla İran'a yönelik nükleer saldırı ihtimalini gündeme taşıdı.

"NETANYAHU, TRUMP'I HER GÜN ARIYOR"

İran'daki Kazma Dağı'nın (Pickaxe Mountain) hedef olduğunu ileri süren Carlson, şu ifadeleri kullandı:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısı altındaki Trump yönetimi, günler içinde İran'a karşı nükleer bir saldırı başlatmanın eşiğinde olabilir. Hedef, İsrail istihbaratının İran hükümetinin nükleer zenginleştirme programını yeniden başlattığını iddia ettiği, İran'ın merkezindeki Kazma Dağı olacak. Amerikan cephaneliğindeki hiçbir konvansiyonel silah, zenginleştirmenin sözde gerçekleştiği tünelleri yok etmek için 300 feet (yaklaşık 90 metre) kalınlığındaki sağlam granit kayayı delemez. Tek askeri seçenek nükleer bir saldırıdır. Netanyahu bunun için yoğun bir şekilde baskı yapıyor. Bilgili bir gözlemci, 'Bibi bu konuda Trump'ı her gün arıyor' diyor.

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"NETANYAHU'NUN BU SAVAŞA İHTİYACI VAR"

İsrail'deki seçim sonuçlarının Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdığına değinen Carlson, Başbakan'ın iktidarda kalabilmek için Trump'ın desteğine ihtiyaç duyduğunu yineledi:

"Netanyahu köşeye sıkışmış durumda ve çaresiz. Geçen hafta yapılan seçim sonuçlarının ardından, Trump doğrudan Amerikan siyasetine müdahale edip Netanyahu'ya Knesset'te 61 sandalye kazandıracak bir anlaşmaya diğer partiler arasında aracılık etmediği sürece hükümet kuramıyor. Aksi takdirde başbakanlık koltuğundan olacak; utanca, soruşturmalara ve muhtemelen hapse doğru yol alacak. Netanyahu Trump'a yakın durmak zorunda. Bu savaşa ihtiyacı var."

Carlson, Netanyahu'nun ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper üzerinde de baskı kurduğunu iddia etti.

Hegseth ve Cooper'ın İran'la müzakere yoluyla çözüm sağlanmasına karşı çıktığını öne süren Carlson, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile CIA Direktörü John Ratcliffe'in de Netanyahu'nun yaklaşımını desteklediğini de öne sürdü.

"100 MİLYON İNSANIN SU KAYNAĞI ZEHİRLENEBİLİR"

Nükleer saldırının yalnızca İran'ı değil, bütün Körfez bölgesini etkileyebileceğini söyleyen Carlson, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmaların küresel ekonomiye verdiği zarara işaret etti.

Carlson, açıklamasında şu uyarıyı yaptı:

Amerika'nın Orta Doğu'daki uzun süreli müttefiklerinin geri kalanı ise daha fazla savaş ihtimalinden dehşete kapılmış durumda. 27 Eylül'de Netanyahu, İran'a karşı nihai bir saldırı için BAE'yi kendi lobicilik çabalarına dahil etmek üzere gizlice Abu Dabi'ye uçtu. Emirlikler bunu reddetti. Sekiz aylık çatışmanın ardından Körfez ekonomileri sallantıda. Küresel enerji ve gübre piyasaları da öyle. Yakın zamanda toparlanamayacaklar. Sadece ekim ayında 11 süpertanker Hürmüz'de ağır hasar gördü. Bu hızla devam ederse küresel bir bunalım kaçınılmazdır. Nükleer bir saldırı bu yıkımı radikal bir şekilde hızlandıracaktır. Kazma Dağı'ndaki bir yer altı patlamasının radyoaktif serpintisi Körfez'i kirletecek ve 100 milyon insanın su kaynağını zehirleyecektir.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KAÇINILMAZ OLUR"

ABD'nin İran'a nükleer saldırı düzenlemesinin diğer nükleer güçler için tehlikeli bir emsal oluşturacağını savunan Carlson, Rusya, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore'nin de benzer adımlar atabileceğini ileri sürdü.

"Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir ülke savaşta nükleer silah kullanmadı. Bazıları bunu çok istiyor. İran'a yönelik bir Amerikan nükleer saldırısı yeni bir emsal teşkil edecektir. Ruslar şimdiden en az iki yabancı hükümete, İran'a düzenlenecek bir Amerikan nükleer saldırısının kendilerine Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma serbestisi vereceğini söylediler. Pakistan ve Hindistan, Kuzey Kore de Seul'e karşı bunu yapma konusunda aynı şekilde cazibeye kapılacaktır. İlk nükleer saldırıdan sonra Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmazdır. Bu savaş kısa ve nihai olacaktır."

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