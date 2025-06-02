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Trump’ın doğum gününün faturası dudak uçuklattı! Bölge halkı ise endişeli...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump’ın doğum gününün faturası dudak uçuklattı! Bölge halkı ise endişeli...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump’ın doğum günü ve ordunun 250. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan geçit töreninin yaklaşık 45 milyon dolara mal olması beklenirken, törenlerin yaklaşık 16 milyon dolarlık hasara yol açabileceği öne sürüldü.

14 Haziran’da Trump’ın 79. doğum günü ve ordunun 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Washington DC sokaklarında düzenlenecek olan geçit törenlerinin 45 milyon dolara mal olması bekleniyor. 

50 DEN FAZLA HELİKOPTER, 130'DAN FAZLA ARAÇ...

NBC News’in haberine göre, organizatörler geçit töreninin 28 M1A1 tankı, 28 Bradley savaş aracı, 28 Stryker zırhlı savaş aracı ve topçu fırlatıcıları olmak üzere yaklaşık 130 araçtan oluşacağını söylüyor. Başkentin üzerinden 50'den fazla helikopter uçuş gerçekleştirilecek ve 7 bin asker sokaklarda yürüyecek. Ayrıca en az sekiz bando, üç düzine at ve iki katır olacak.

Trump’ın doğum gününün faturası dudak uçuklattı! ''Bölgede 16 milyon dolarlık hasar oluşturabilir'' - 1. Resim

Edinilen bilgilere göre, ABD ordusu törenin yapılacağı bölgedeki sokakların onarım maliyetlerini karşılayacağını ve bu tutarın yaklaşık 16 milyon dolar olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Tankların geçit töreni güzergahında döneceği yere 6 metre uzunluğunda kalın metal levhalar yerleştireceği ve bunun 3 milyon dolara mal olacağı daha önce açıklanmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI ENDİŞELİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, bu hafta başında tankların ve zırhlı araçların yol açabileceği hasarın boyutu konusunda endişelendiğini belirtti.

Ordu Mühendisleri Birliği'nden memur Albay Jesse Curry, "Endişe duyduğumuz alanlar üzerinde çalışıyoruz, bunlar öncelikli olarak paletli araçların dönüş yapması gereken alanlar…" ifadelerinde bulundu.

Trump’ın doğum gününün faturası dudak uçuklattı! ''Bölgede 16 milyon dolarlık hasar oluşturabilir'' - 2. Resim

''45 MİLYON DOLARLIK MALİYETİNE DEĞECEK''

ABD Başkanı Trump, 14 Haziran’ın önemine dikkat çekerek, geçit töreninin 45 milyon dolarlık maliyetine fazlasıyla değeceğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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