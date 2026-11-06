Trump'tan Avrupa'yı değiştirecek Rusya planı! Damadı açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ise NATO ile Rusya arasında kriz dönemlerinde dahi iletişimin sürdürülmesini amaçlayan beş maddelik güvenlik planının ayrıntılarını paylaştı.
ABD yönetimi, Rusya ile NATO arasında yeni bir güvenlik mekanizması kurulması için harekete geçti.
Washington'un gündeme getirdiği plan, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin ötesinde Avrupa'nın uzun vadeli güvenlik düzenini de kapsıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve müzakere heyetinde yer alan Jared Kushner yaptığı açıklamada, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında kriz dönemlerinde bile iletişimin kesilmemesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını duyurdu.
NATO VE RUSYA İÇİN 5 MADDELİK PLAN
ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte beş temel hedef üzerinde çalışıldı.
Beşinci hedef ise Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri uzun vadede düzenleyecek kalıcı bir güvenlik çerçevesi oluşturulması.
RUSYA'YA NATO ÜZERİNDE VETO HAKKI YOK
Kushner, yeni güvenlik düzeninde ülkelerin egemenlik haklarının ve askeri ittifak tercihlerini bağımsız biçimde belirleme yetkilerinin korunacağını söyledi.
"Her ülke kendi güvenliği ve ittifakları üzerinde yetkisini koruyacak ve hiçbir ülke bir diğerinin egemen tercihleri üzerinde veto hakkına sahip olmayacak" ifadelerini kullanan Kushner, NATO'nun Avrupa'nın kolektif savunmasındaki merkezi konumunu sürdüreceğini açıkladı.
TRUMP: UKRAYNA'DAN DAHA BÜYÜK BİR ANLAŞMA OLACAK
ABD Başkanı Donald Trump da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi Kirill Dmitriyev ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni bir anlaşmanın hazırlık aşamasında olduğundan bahsetmişti.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir anlaşma olacak, büyük bir anlaşma olacak ve bu anlaşma Ukrayna'dan fazlasını kapsayacak" dedi.
Söz konusu anlaşmanın bütün Avrupa'yı içine alabileceğini söyleyen Trump, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.
KREMLİN'İN TALEPLERİ MASADA
Rusya ise Avrupa'daki güvenlik düzeninin karşılıklı garantiler üzerine kurulmasını istiyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, bölünmez güvenlik ilkesinin Moskova'nın temel yaklaşımı olduğunu dile getirdi.
Rusya'nın talepleri arasında Ukrayna'nın NATO dışında kalması da bulunuyor. Ancak Kushner'ın açıkladığı Amerikan planı, herhangi bir ülkeye başka devletlerin ittifak tercihleri üzerinde veto hakkı verilmesini reddediyor.
GÖZLER ABU DABİ'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE
10-11 Kasım tarihlerinde çalışma düzeyinde yapılması planlanan görüşmelerin, şubat ayından bu yana gerçekleştirilecek ilk üçlü müzakereler olması bekleniyor.
Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy'in başkanlık etmesi öngörülüyor.