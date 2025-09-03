Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Putin'e yeni tehdit! "Neler olacağını göreceksiniz"

Trump'tan Putin'e yeni tehdit! "Neler olacağını göreceksiniz"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’a tüm 20 rehineyi derhal serbest bırakmasını söyleyin, iki, beş ya da yedi değil. O zaman işler hızla değişir ve bu sona erer” ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da değinerek, Putin'e söyleyecek bir şeyim yok. O benim ne düşündüğümü biliyor. O bir karar verecek. Eğer bu karardan memnun kalmazsam, neler olacağını göreceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamas'a çağrıda bulundu.

Trump'tan Hamas çıkışı!

"20 REHİNENİN TAMAMINI GERİ VERİN"

Trump, Hamas'tan birkaç rehineyi değil tamamını serbest bırakmasını isteyerek, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin. İşler hızla değişecek ve bitecektir" dedi.

TRUMP'TAN PUTİN'E YENİ TEHDİT

Ayrıca Trump, "Putin'e söyleyecek bir şeyim yok. O benim ne düşündüğümü biliyor. O bir karar verecek. Eğer bu karardan memnun kalmazsam, neler olacağını göreceksiniz" dedi.

"POLONYA'DAKİ ASKER KALACAK"

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Polonya arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu anlatan Trump, Polonya'nın beklenen NATO harcama miktarının üzerinde savunma harcaması yapan iki NATO ülkesinden biri olduğunu belirtti.

Polonya'daki ABD askerlerinin kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Evet öyle düşünüyorum. Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Bu ülkede bulunan yaklaşık 10 bin ABD askerinin Polonya'nın savunmasına destek olduğunu ifade eden Trump, bu askerlerin orada kalmaya devam edeceğini belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de ABD askeri varlığının ülkesinde ilk kez çok olumlu şekilde karşılandığını ve Polonya halkının özellikle "Rusya tehdidi" karşısında bundan memnun olduğunu vurguladı.

