Venezuela ''yapay zeka'' demişti, Trump duyurdu: Tekne saldırısında 11 kişi vuruldu

ABD ordusunun dün Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurmasına ilişkin açıklama geldi.

''SALDIRI BENİM EMRİMLE GERÇEKLEŞTİ''

ABD Başkanı Donlad Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD Silahlı Kuvvetleri, benim emrimle SOUTHCOM sorumluluk bölgesinde kesin olarak tespit edilen Tren de Aragua (TDA) Narkoteröristlerine karşı bir saldırı düzenledi. TDA, Nicolas Maduro'nun kontrolü altında faaliyet gösteren, ABD ve Batı Yarımküre'de toplu katliam, uyuşturucu kaçakçılığı, şiddet ve terör eylemlerinden sorumlu, belirlenmiş bir Yabancı Terörist Örgüttür" dedi.

''HERKESE UYARI OLSUN, DİKKAT EDİN''

Saldırının bilançosunu da açıklayan Trump, "Saldırı, teröristler yasadışı uyuşturucu taşıyarak ABD'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken gerçekleşti. Saldırı sonucunda 11 terörist öldürüldü. Bu saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Bu saldırı, ABD'ye uyuşturucu sokmayı düşünen herkese bir uyarı olsun. Dikkat edin! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO DA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün akşam yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu bildirmişti. Rubio, "ABD Başkanı Donald Trump'ın az önce duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" açıklamasını yapmıştı.

VİDEONUN YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

''RUBIO, BAŞKANINA YALAN SÖYLÜYOR''

Nanez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel" ifadelerine yer verdi.