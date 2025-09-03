Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Venezuela ''yapay zeka'' demişti, Trump duyurdu: Tekne saldırısında 11 kişi vuruldu

Venezuela ''yapay zeka'' demişti, Trump duyurdu: Tekne saldırısında 11 kişi vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun saldırı düzenlediği Venezuela'dan yola çıkan tekneye ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırı, teröristler yasadışı uyuşturucu taşıyarak ABD'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken gerçekleşti. Saldırı sonucunda 11 terörist öldürüldü" dedi.

ABD ordusunun dün Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurmasına ilişkin açıklama geldi.

''SALDIRI BENİM EMRİMLE GERÇEKLEŞTİ''

ABD Başkanı Donlad Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD Silahlı Kuvvetleri, benim emrimle SOUTHCOM sorumluluk bölgesinde kesin olarak tespit edilen Tren de Aragua (TDA) Narkoteröristlerine karşı bir saldırı düzenledi. TDA, Nicolas Maduro'nun kontrolü altında faaliyet gösteren, ABD ve Batı Yarımküre'de toplu katliam, uyuşturucu kaçakçılığı, şiddet ve terör eylemlerinden sorumlu, belirlenmiş bir Yabancı Terörist Örgüttür" dedi.

ABD-Venezuela arasındaki tansiyon yükseliyor! Tekne saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

''HERKESE UYARI OLSUN, DİKKAT EDİN''

Saldırının bilançosunu da açıklayan Trump, "Saldırı, teröristler yasadışı uyuşturucu taşıyarak ABD'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken gerçekleşti. Saldırı sonucunda 11 terörist öldürüldü. Bu saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Bu saldırı, ABD'ye uyuşturucu sokmayı düşünen herkese bir uyarı olsun. Dikkat edin! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ABD-Venezuela arasındaki tansiyon yükseliyor! Tekne saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO DA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün akşam yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu bildirmişti. Rubio, "ABD Başkanı Donald Trump'ın az önce duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" açıklamasını yapmıştı.

VİDEONUN YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

''RUBIO, BAŞKANINA YALAN SÖYLÜYOR''

Nanez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de tarihi transfer! Muslera'dan Uğurcan Çakır sürprizi: Hemen telefona sarıldıChatGPT çöktü mü son dakika, ne zaman düzelecek? 3 Eylül Open AI ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan'da kan donduran olay! Eşini ten rengi yüzünden diri diri yaktı - DünyaKan dondurdu! Eşini ten rengi yüzünden diri diri yaktıKilauea Yanardağı 32'nci kez harekete geçti! 150 metreye kadar lav püskürttü - Dünya150 metreye kadar lav püskürttüBeyaz Saray'da gizemli olay! Sosyal medyayı salladı: Açıklamalar kafa karıştırdı - DünyaSosyal medyayı salladı: Açıklamalar kafa karıştırdıPutin, Kim ve Şi Pekin'de! Trump'ı çıldırtan kare: En içten selamlarımı iletin - DünyaTrump'ı çıldırtan kare!Pekin'de bir ilk gerçekleşti! Kim Jong Un 12 yaşındaki kızını dünya sahnesine tanıttı - DünyaGözler tek bir kişiye çevrildi: Dünyaya böyle tanıttıPakistan'da anma töreni faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaAnma töreni faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...