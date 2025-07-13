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Trump'tan "Nasıl hatırlanmak isterdiniz?" sorusuna dikkat çeken cevap

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump&#039;tan &quot;Nasıl hatırlanmak isterdiniz?&quot; sorusuna dikkat çeken cevap
Donald Trump, Suikast, FBI, Gizli Servis, Pensilvanya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te uğradığı suikast girişimine ilişkin konuştu. "Olmaması gereken hatalar yapıldı" diyen Trump, "Nasıl hatırlanmak isterdiniz?" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Fox News Televizyonu'nda program yapan oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump'a suikast girişiminin yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

"OLMAMASI GEREKEN HATALAR YAPILDI"

Geçen yıl seçim mitingi sırasında yaşadığı silahlı saldırı için "Unutulmaz bir andı, tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ve vuruldum." diyen Trump, olaydan sonra FBI ve Gizli Servis tarafından kendisine defalarca bilgi verildiğini ve bundan da memnun olduğunu bildirdi. Saldırganın olduğu binaya birinin konması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu bir hataydı. Yerel polisle iletişim kurup bağlantı halinde olmaları gerekirdi. Yani olmaması gereken hatalar yapıldı." diye konuştu.

Yine de kolluk kuvvetlerine büyük bir güveni olduğunu belirten Trump, başkan olmanın yarış arabası sürücüsü veya rodeocu olmaktan çok daha tehlikeli bir meslek olduğunu belirtti.

Trump'tan

"NASIL HATIRLANMAK İSTERDİNİZ?" SORUSUNA CEVAP

Trump, röportajın sonunda "Nasıl hatırlanmak isterdiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"İyi ve aynı zamanda ülkemizi kurtaran biri olarak. Ülkemizin çöküşe doğru gittiğine gerçekten inanıyordum, uçurumun kenarındaydı. Gerçekten ülkemizi kurtaran adam olarak anılmak isterim."

Trump'tan

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'nın Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu. Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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