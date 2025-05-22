Trump’tan Oval Ofis’te Güney Afrika Başkanı Ramaphosa'ya “soykırım” tuzağı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’yı Beyaz Saray’daki görüşmede beklenmedik bir hamleyle tuzağa düşürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’yı Beyaz Saray’daki görüşmede beklenmedik bir hamleyle tuzağa düşürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile gerçekleştirdiği görüşmede gergin anlar yaşadı. Trump, Oval Ofis’teki buluşmada Ramaphosa’ya "beyaz çiftçilere yönelik soykırım" iddialarını içeren videolar izleterek konuk lideri kamuoyu önünde zor durumda bıraktı.

Trump, videoda yüzlerce mezarın gösterildiğini belirterek, "Bu korkunç bir manzara. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu insanların hepsi öldürüldü" dedi.

OVAL OFİS'TE IŞIKLAR KAPATILDI, İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU

Başkan Trump’ın isteği üzerine Oval Ofis’in ışıkları kapatıldı ve içinde Güney Afrikalı yetkililerin “beyaz çiftçilere karşı şiddet çağrısı” yaptığı öne sürülen bir dizi klip izletildi. Videolarda, Julius Malema’nın apartheid karşıtı tartışmalı bir şarkı söylediği anlar da yer aldı.

Trump, basın mensuplarına dönerek "İnsanlar kendi güvenlikleri için Güney Afrika’dan kaçıyor... Topraklarına el konuluyor ve birçok durumda öldürülüyorlar" ifadesini kullandı.

RAMAPHOSA İTİRAZ ETTİ: GÜNEY AFRİKA'DA SOYKIRIM YOK

Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa ise videolarda gösterilen olayların hükümet politikası olmadığını vurguladı. "Bunlar çok partili demokrasimizde anayasal haklara sahip küçük azınlık partilerin görüşleri. Hükümet politikamız bu söylemlerin tamamen karşısındadır" dedi.

Basın toplantısında konuşan Ramaphosa, "Güney Afrika’da soykırım diye bir şey yoktur" açıklamasıyla Trump’ın iddialarını reddetti.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM: ZULÜM KANITI

Trump’ın basına gösterdiği görüntüler, Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Görüntülerin “Güney Afrika’daki zulmün kanıtı” olduğu belirtildi. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

TRUMP'TAN GAZETELERLE DESTEK: ÖLÜM, ÖLÜM

ABD Başkanı, görüşme sırasında elindeki haber makalelerini kameralara gösterdi. Makalelerin “beyaz çiftçilerin mezar yerleri” olduğunu savundu. Sayfaları çevirirken "ölüm, ölüm" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Zulüm gördüklerini düşünen pek çok insan ABD’ye geliyor. Güney Afrika da bunlardan biri” diyerek, beyaz çiftçilere özel atıfta bulundu.

GEÇMİŞTE DE BENZERİ OLMUŞTU: ZELENSKİY

Trump’ın Ramaphosa’ya yönelik bu çıkışı, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yönelik benzer bir pusu anını hatırlattı. O olayda da basına açık bir ortamda beklenmedik belgelerle baskı kurulmuştu.

GÜNEY AFRİKA: ORANTISIZ HEDEF İDDİASI ASILSIZ

Güney Afrika hükümeti, beyaz çiftçilerin orantısız bir şekilde şiddete maruz kaldığı iddialarını daha önce defalarca reddetmişti.