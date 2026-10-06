Trump'tan şaşkına çeviren İran çıkışı! "Los Angeles'ı yok edebilirler"

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska'daki mitinginde İran savaşı hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Savaşın yol açtığı ekonomik maliyeti "dünyayı güvende tutmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel" olarak nitelendiren Trump, "Bir şehri yok edebilirler. Los Angeles'ı yok etsinler, San Diego'yu yok etsinler. Bu çok küçük bir bedel" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska eyaletinin Grand Island kentinde düzenlenen ara seçim mitinginde İran savaşı ve artan enerji fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'a karşı yürütülen savaşın dünyayı daha büyük bir tehditten koruduğunu savunan Trump'ın Los Angeles ve San Diego hakkındaki sözleri ise ABD'de tartışma başlattı.

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"LOS ANGELES'I YOK ETSİNLER"

Trump, savaş nedeniyle yükselen fiyatların geçici olduğunu savunurken maliyetin ülkenin ve dünyanın güvenliği karşılığında kabul edilebilir olduğunu söyledi. Ardından şu ifadeleri kullandı:

Bu, dünyayı ve ülkemizi güvende tutmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel. Bir şehri yok edebilirler. Los Angeles'ı yok etsinler, San Diego'yu yok etsinler. Bu çok küçük bir bedel.

"İRAN'I PERİŞAN EDİYORUZ"

Trump konuşmasının devamında ABD'nin İran karşısında üstün durumda olduğunu savundu.

"İran'ı perişan ediyoruz. Bunu biliyorsunuz değil mi?" diyen Trump, savaşın yakında biteceğini ileri sürdü.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, "Donanmalarını yok ettik. Hava kuvvetlerini yok ettik. Liderlerini yok ettik. Radarlarını imha ettik. Uçaksavarlarını etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"ÇOK YAKINDA BİTECEK"

Trump, çatışmaların sona ermesinin ardından enerji fiyatlarının da hızla gerileyeceğini savunarak savaşın "öyle ya da böyle" çok yakında biteceğini öne sürdü.

ABD Başkanı ayrıca donanmanın İran'a uygulanan deniz ablukasında başarılı olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan savaştan öncesine kıyasla daha fazla petrol geçirildiğini de iddia etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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