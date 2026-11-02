ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde verdiği röportajda Demokratların Elon Musk'ı tutuklamak ve SpaceX'i kamulaştırmak istediğini iddia etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Miranda Devine'in sunduğu "Pod Force One" adlı programa konuk olarak seçimler, İran'la yaşanan gerilim ve ülkesinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşeceğinden emin olmadığını söyleyen Trump, İran'da iki kez rejim değişikliği gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Trump'tan Elon Musk hakkında bomba iddia! "Onu tutuklayıp SpaceX'e el koymak istiyorlar"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"BİR NOKTADA AYNI ŞEYİ YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

İran'ın direncinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, "Dirençli kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Onlar konuşmak istediği için biz de onlara karşı nazik davrandık. Onlar da konuşmaya devam ediyorlar, konuşuyorlar. Bir noktada, biz de aynı şeyi yapmak zorunda kalacağız" cevabını verdi.

İran'a yönelik askerî operasyonları eleştirenlere de değinen ABD Başkanı, "İran'ı tamamen yok etmediğim için öfkelenen insanlar da var" diye konuştu.

"BENİM YÖNETİMİMDE ÇOK FAZLA SAVAŞ YAŞANMADI"

Gazeteci Miranda Devine'in, savaşlara girmeyeceği beklentisiyle kendisine oy veren muhafazakar seçmenlerin tepkisini hatırlatması üzerine Trump, "Eğer dikkatlice bakarsanız, benim yönetimimde çok fazla savaş yaşanmadı" dedi.

Savaşlarda yaşanan kayıplara ilişkin konuşan Trump, "Başka birileri binlerce insanı kaybederdi ve kimse bundan bahsetmezdi. Biz 18 kişiyi kaybettik. Yedi ay geçirdik" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'daki çatışmalara ilişkin "Bu savaşın büyük bir bölümünde aslında savaşmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Elon Musk hakkında bomba iddia! "Onu tutuklayıp SpaceX'e el koymak istiyorlar"

"ÇİN'İ YENİYORUZ, DÜNYANIN ÖNÜNDEYİZ"

Gazeteci Miranda Devine'in yapay zeka ve süper zekânın oluşturabileceği tehditlere ilişkin sorusuna cevap veren Trump, ABD'nin bu alanda lider olduğunu iddia etti:

Süper zekada öncüyüz, açık ara lideriz. Çin'i yeniyoruz, dünyadaki herkesi yeniyoruz. Bazı olumsuz yanları var ama olumlu yönleri çok daha ağır basıyor. Belki yüz yıldır görülmeyen tıbbi tedaviler ve buluşlar ortaya çıkarıyoruz. Süper zekâda kim kazanırsa sonunda o kazanacak ve biz çok büyük bir farkla lideriz"

Ayrıca Trump, ABD'nin yarı iletken üretimine ilişkin konuşurken dünya çip pazarının yüzde 50'sine sahip olacaklarını da iddia etti.

Trump'tan Elon Musk hakkında bomba iddia! "Onu tutuklayıp SpaceX'e el koymak istiyorlar"

"MACRON'A ÜLKENİZİ GÖÇLE MAHVEDİYORSUNUZ DEDİM"

Fransa'daki protestolara ilişkin konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmeye değindi.

Trump, "O iyi bir adam, bir arkadaşım. Ama ona 'Ülkenizi göçle mahvediyorsunuz. Ülkenizden nefret eden, anıtlarınızdan, sanatınızdan, resimlerinizden ve insanlarınızdan nefret eden dünyanın dört bir yanından insanların içeri girmesine izin veriyorsunuz' dedim" ifadelerini kullandı.

Protestoların yalnızca Fransa'da yaşanmadığını söyleyen Trump, "Bu sadece Fransa'da değil, her yerde, diğer ülkelerde de yaşanıyor" dedi.

Trump'tan Elon Musk hakkında bomba iddia! "Onu tutuklayıp SpaceX'e el koymak istiyorlar"

"ELON MUSK'I TUTUKLAMAK İSTİYORLAR"

Demokratların kendisine ve yakın çevresine yönelik olası adımlarına ilişkin konuşan Trump, Elon Musk'ın da hedef alındığını iddia etti.

Trump, "Elon Musk'ı tutuklamak istiyorlar. Fabrikalarına el koymak, SpaceX'i kamulaştırmak istiyorlar" dedi.

"DEMOKRATLAR SINIRLARI AÇACAK"

ABD'nin sınır güvenliğine ilişkin konuşan Trump, kendi yönetimi döneminde yasa dışı geçişlerin durdurulduğunu öne sürdü.

Trump, "2.000 millik çok sağlam bir duvarımız var. Son 18 ayda her ay sıfır insan geçti. Ülkemize sınırlarımızdan yasa dışı yollarla giren tek bir insan bile olmadı" iddiasında bulundu.

Demokratların yeniden çoğunluğu elde etmesi durumunda sınır politikalarının değişeceğini söyleyen Trump, "Tabii ki sınırı açacaklar. Milyonlarca insanın içeri girmesine izin verecekler" dedi.

Trump'tan Elon Musk hakkında bomba iddia! "Onu tutuklayıp SpaceX'e el koymak istiyorlar"

"SEÇİMLERİN GÜVENLİĞİNDEN EMİN DEĞİLİM"

Gazeteci Miranda Devine'in yaklaşan seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşeceğinden emin olup olmadığını sorması üzerine Trump, "Hayır" cevabını verdi.

Alaska'daki Senato seçimlerine ilişkin konuşan Trump, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile benzer isim taşıyan bir adayın seçmenleri yanıltmak amacıyla yarışa sokulduğunu iddia etti.

Trump, "Bu en üst düzeyde bir seçim sahtekârlığıdır. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi.

Trump'tan Elon Musk hakkında bomba iddia! "Onu tutuklayıp SpaceX'e el koymak istiyorlar"

"KAZANAMAZSAK HER ŞEYİ VETO EDECEĞİM"

Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesi ihtimaline ilişkin konuşan Trump, başkanlık yetkilerini kullanarak karşı çıkacağı düzenlemeleri veto edeceğini söyledi.

Eğer kazanamazsak her şeyi veto edeceğim. Veto üstüne veto edeceğim. Sonra gelip bazı anlaşmalar yaparız"

Demokratların Temsilciler Meclisi, Senato ve başkanlığı kazanması ihtimaline de değinen Trump, "Eğer her şeyi ele geçirirlerse ülke muhtemelen sonsuza dek mahvolur" dedi.

"GEREKİRSE AF YETKİMİ KULLANIRIM"

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonunda verdiği af kararlarını gündeme getiren Trump, "Biden'ın yaptığı da buydu. Herkese af çıkardı" diye konuştu.

Demokratların kendisine yakın isimlere yönelik soruşturmalar karşısında benzer bir adım atıp atmayacağı sorulan Trump, "Düşünmem bile, yaparım. 6 Ocak olayları için de yapmıştım" cevabını verdi.

"ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

Yeniden başkan adayı olma ihtimaline ilişkin konuşan Trump, "Şansım olsaydı tekrar aday olmayı çok isterdim ama yasalar çok net. Aday olmayı çok isterdim ama sorun değil" dedi.

Görev süresinin kalan bölümüne ilişkin de konuşan Trump, "Önümüzde iki yıldan fazla bir süre var. Bu uzun bir süre. Bu süre zarfında çok şey yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN BÜYÜK EKONOMİSİNE SAHİBİZ"

ABD ekonomisinin durumuna ilişkin konuşan Trump, "Tarihin en büyük ekonomisine sahibiz. Böylesi hiç görülmedi. Benim de ilk dönemimde harika bir ekonomim vardı, en iyi ekonomiye sahiptim ama bu onu paramparça edecek" diye yorum yaptı.

Ülkedeki sanayi yatırımlarına değinen Trump, "Daha fazla araba fabrikamız, daha fazla ilaç fabrikamız var. Ülkemizde şu anda her zamankinden çok daha fazla şey inşa ediliyor. Çip fabrikaları; dünyadaki çip pazarının yüzde 50'sine sahip olacağız" şeklinde yorum yaptı.

Benzin fiyatlarının yeniden galon başına 2 dolara düşüp düşmeyeceği sorulan Trump, "Daha da azını göreceksiniz. O rakamları tekrar göreceğiz. Hatta daha da düşük olabilir" cevabını verdi.

Trump'tan Elon Musk hakkında bomba iddia! "Onu tutuklayıp SpaceX'e el koymak istiyorlar"

"AFGANİSTAN'DAN ONURLU BİR ŞEKİLDE ÇEKİLECEKTİM"

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecini eleştiren Trump, "Ben de çekilecektim ama onurumuzla çekilecektim. Çok yavaş yapacaktık. Milyarlarca dolar değerinde ekipmanı arkada bıraktık. Ben çıkarken bütün ekipmanı yanımda götürecektim" dedi.

Trump, Biden yönetimi döneminde Afganistan'dan ABD'ye getirilen kişilerin yeterli güvenlik soruşturmasından geçirilmediğini de iddia etti.

Trump'tan Elon Musk hakkında bomba iddia! "Onu tutuklayıp SpaceX'e el koymak istiyorlar"

"AMERİKALILARIN GIDA STOKLAMASINA GEREK YOK"

İngiltere ve Japonya'nın vatandaşlarına muhtemel felaketlere karşı su ve gıda stoklama tavsiyesinde bulunmasının hatırlatılması üzerine Trump, Amerikalıların benzer bir hazırlık yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Trump, "Hayır. Biz iyi durumdayız. Güçlüyüz. Harika bir ordumuz var ve bu tür sorunlar yaşamayacağız" dedi.

RUBIO VE JD VANCE HAKKINDA KONUŞTU

Gazeteci Miranda Devine'in yönetimindeki isimler hakkında yönelttiği soruya cevap veren Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in çalışmalarından memnun olduğunu söyledi.

Trump, "Marco gerçekten harika, başarılı bir siyasetçi; harika işler çıkardı. JD de aynı şekilde, harika iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

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