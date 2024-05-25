Türbülansta kafasını çarpıp düştü! Talihsiz kadın artık yürüyemeyecek

Singapur Havayolları uçağının geçtiğimiz günlerdeki türbülans faciasında 1 kişi ölmüş, 41 yolcu ise yaralanmıştı. 20 kişinin yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü kazada yara alan bir İngiliz kadının felç kaldığı ve bundan sonraki hayatını tekerlekli sandalyede geçireceği bildirildi.

Londra-Singapur seferini yapan Boeing 777-300ER tipi uçağın yakalandığı türbülansta yaşanan olağan dışı sarsıntı 1 yolcunun hayatına mal olmuş 41’inin ise yaralanmasına sebep olmuştu. Uçağın acil iniş için yönlendirildiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta tedavi altına alınan yaralılardan 20’sinin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

1 YOLCU FELÇ KALDI

İngiliz vatandaşı bir dans öğretmeni olan Kerry Jordan isimli kadının eşi kaza anını anlattı. Türbülans nedeniyle baş üstü dolaplarına kafasını çarpıp ardından uçağın koridoruna düşen Jordan'ın uzun bir süre yerde hareketsiz yattığını belirten eşi Keith Davis, Jordan'ın ameliyata alındığını aktardı. Ancak talihsiz kadının bundan sonraki hayatını tekerlekli sandalyede geçireceğini belirtti.

Jordan dahil toplam 22 kişinin türbülans nedeniyle omurilik yaralanması yaşadığı belirtiliyor. 6 kişinin ise kafatası ve beyin yaralanmaları nedeniyle tedavi gördüğü aktarılıyor. Bazı yaralılar taburcu edilmeye başlanırken, hastane yetkilileri omurga yaralanması olanların birkaç hafta hastanede kalacaklarını açıkladı.

"KEMERLERİ DAHA DA SIKIN”

Singapur Havayolları, yaşananların ardından "daha sıkı bir emniyet kemeri" politikası uygulamaya karar verdiklerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada "emniyet kemeri" işareti yandığında artık yemek servisi verilmeyeceği ve yolculara emniyet kemerlerini takmaları konusunda daha ciddi uyarılarda bulunacakları belirtildi. Ayrıca havayolu şirketinin uçaklarını türbülansın meydana geldiği bölgeden farklı rotalara yönlendirdiği tespit edildi.