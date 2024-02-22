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    • Haberler > Dünya > Türk askeri 7 yıl önce terörden temizledi: Bab artık 400 bin sivilin güvenli limanı

    Türk askeri 7 yıl önce terörden temizledi: Bab artık 400 bin sivilin güvenli limanı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Suriye, Terörist, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye, 7 yıl önce Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin Bab ilçesini terörden temizledi. Şu an bölge 400 bin sivilin sığındığı güvenli bir liman haline geldi.

    Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı uyarınca güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı.

    Bab ilçe merkezinde başlatılan harekatın 6. ayında DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçe merkezinde, Türkiye'nin desteğiyle terörün izleri silindi.

    NÜFUS 400 BİNİ BULDU

    Harekatın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

    Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projeler sayesinde ilçe merkezi ve çevresindeki yerleşimlerde nüfus yaklaşık 400 bini buldu.

    DEAŞ'tan kurtarılarak güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayanların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veren Türkiye, ilçe merkezinde onarılan ve yeniden inşa edilen toplam 154 okulun eğitime kazandırılmasında büyük rol oynadı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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