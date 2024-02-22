Türk askeri 7 yıl önce terörden temizledi: Bab artık 400 bin sivilin güvenli limanı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Şubat 2024 17:25 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 17:33 - Güncelleme:

Suriye, Terörist, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye, 7 yıl önce Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin Bab ilçesini terörden temizledi. Şu an bölge 400 bin sivilin sığındığı güvenli bir liman haline geldi.