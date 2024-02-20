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    Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapıyorlardı: Dem Parti merkezinde yakalandılar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Dem Parti, Terör Örgütü, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan iki şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahıslar Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanırken aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve terörist başı Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ele geçirildi.

    Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şahıslar Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınırken aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirildi.

    İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

    3 ADRESE ARAMA

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştır.

    Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapıyorlardı: Dem Parti merkezinde yakalandılar

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden Esenyurt’ta 3 adreste arama yapılmıştır.

    Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapıyorlardı: Dem Parti merkezinde yakalandılar

    Şahıslar, Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirilmiştir.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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