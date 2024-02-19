PKK'ya 9 ilde dev operasyon! Teröristlerin inleri yerle bir edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen "BOZDOĞAN-3" operasyonlarından 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyon görüntülerine de yer verdi, işte detaylar...

PKK'nın kış yapılanmasına “BOZDOĞAN-3” darbesi! 9 ilde büyük operasyon düzenledi. Teröristlerin inleri yerle bir edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ"

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan

123 tim,

1.628 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” Operasyonlarında 1.820 ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ ile çok sayıda MAKİNELİ TÜFEK, EYP SİSTEMİ ve PATLAYICI MADDE ele geçirildi

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

- Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda;

910 ANTİ-TANK MÜHİMMATI,

910 ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ,

PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ, DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 5 KG PATLAYICI MADDESİ,

Zaman ayarlı EYP anahtar sistemi,

EL BOMBASI,

BOMBAATAR MÜHİMMATI,

HAVAN MÜHİMMATI,

LMGK Makineli Tüfeği,

2 adet MG-3 Makineli Tüfeği,

5 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

1 adet gece görüş dürbünü,

G-3 Piyade Tüfeği,

Keskin Nişancı Tüfeği,

54 adet role,

25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle