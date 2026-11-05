Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Türk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı
Başlık ResmiTürk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Marcel Queckemeyer, Türk kökenli bir havalimanı çalışanına hakaret ettiği iddiasının ardından Ryanair uçağına alınmadı. Çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" dediği öne sürülen milletvekilinin uçağa alınmadığını Ryanair de doğruladı. AfD ise hakaret suçlamasını reddetti.

Kaydet
|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Almanya'da aşırı sağcı AfD milletvekili Marcel Queckemeyer, Türk kökenli bir havalimanı çalışanıyla yaşadığı tartışma nedeniyle Ryanair uçağına alınmadı.

Queckemeyer, İspanya'nın Mallorca Adası'na gitmek üzere Münster/Osnabrück Havalimanı'na geldi.

Türk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı
Başlık ResmiTürk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı

TÜRK ÇALIŞANA "HAYATINDA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMADIN" DEDİ

Bazı yolcular, el bagajlarının havayolu şirketinin kurallarına uygun bulunmaması üzerine havalimanı çalışanıyla tartıştı.

Tartışmaya dahil olan AfD milletvekili Marcel Queckemeyer'in, Türk kökenli çalışanı yüksek sesle eleştirdiği öne sürüldü.

NOZ'un haberine göre AfD'li milletvekili, çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın ve şimdi burada bir havalimanında çalışıyorsun" dedi.

Türk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı
Başlık ResmiTürk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı

RYANAIR UÇAĞA ALINMADIĞINI DOĞRULADI

Ryanair, Alman kamu yayıncısı WDR'ye yaptığı açıklamada milletvekilinin uçağa alınmadığını doğruladı.

Şirket, "Bu yolcuya, Münster Havalimanı'ndaki kapı görevlisi tarafından rahatsız edici davranışı nedeniyle Münster'den Palma de Mallorca'ya yapılan uçuşta haklı olarak biniş izni verilmemiştir" açıklamasında bulundu.

Yolcuların uygunsuz davranışlarına karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını bildiren Ryanair, tüm yolcuların ve mürettebatın saygılı bir ortamda seyahat etmesini sağlamayı amaçladığını açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Almanya
DÜNYA

Almanya'dan Türklere vize müjdesi! Dışişleri Bakanı duyurdu, yeni şube açacaklar

AFD HAKARET İDDİASINI REDDETTİ

Queckemeyer olayla ilgili doğrudan açıklama yapmazken, AfD'nin Aşağı Saksonya sözcüsü suçlamaları reddetti.

Sözcü, milletvekilinin Türk kökenli çalışana hakaret etmediğini, yalnızca bagaj kuralları nedeniyle sorun yaşayan diğer yolcuları savunduğunu söyledi.

Eleştirilerin havalimanı çalışanına değil, Ryanair'in uygulamalarına ve yönetimine yönelik olduğunu savunan sözcü, Queckemeyer'in şirket çalışanlarının emeğine saygı duyduğunu ifade etti.

2019 yılından bu yana AfD üyesi olan Queckemeyer, 2025'ten beri Almanya Federal Meclisinde milletvekili olarak görev yapıyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.