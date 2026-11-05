Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Marcel Queckemeyer, Türk kökenli bir havalimanı çalışanına hakaret ettiği iddiasının ardından Ryanair uçağına alınmadı. Çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" dediği öne sürülen milletvekilinin uçağa alınmadığını Ryanair de doğruladı. AfD ise hakaret suçlamasını reddetti.

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Almanya'da aşırı sağcı AfD milletvekili Marcel Queckemeyer, Türk kökenli bir havalimanı çalışanıyla yaşadığı tartışma nedeniyle Ryanair uçağına alınmadı.

Queckemeyer, İspanya'nın Mallorca Adası'na gitmek üzere Münster/Osnabrück Havalimanı'na geldi.

Türk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı

TÜRK ÇALIŞANA "HAYATINDA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMADIN" DEDİ

Bazı yolcular, el bagajlarının havayolu şirketinin kurallarına uygun bulunmaması üzerine havalimanı çalışanıyla tartıştı.

Tartışmaya dahil olan AfD milletvekili Marcel Queckemeyer'in, Türk kökenli çalışanı yüksek sesle eleştirdiği öne sürüldü.

NOZ'un haberine göre AfD'li milletvekili, çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın ve şimdi burada bir havalimanında çalışıyorsun" dedi.

Türk çalışana "Hayatında hiçbir şey başaramadın" diyen Alman milletvekili uçağa alınmadı

RYANAIR UÇAĞA ALINMADIĞINI DOĞRULADI

Ryanair, Alman kamu yayıncısı WDR'ye yaptığı açıklamada milletvekilinin uçağa alınmadığını doğruladı.

Şirket, "Bu yolcuya, Münster Havalimanı'ndaki kapı görevlisi tarafından rahatsız edici davranışı nedeniyle Münster'den Palma de Mallorca'ya yapılan uçuşta haklı olarak biniş izni verilmemiştir" açıklamasında bulundu.

Yolcuların uygunsuz davranışlarına karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını bildiren Ryanair, tüm yolcuların ve mürettebatın saygılı bir ortamda seyahat etmesini sağlamayı amaçladığını açıkladı.

AFD HAKARET İDDİASINI REDDETTİ

Queckemeyer olayla ilgili doğrudan açıklama yapmazken, AfD'nin Aşağı Saksonya sözcüsü suçlamaları reddetti.

Sözcü, milletvekilinin Türk kökenli çalışana hakaret etmediğini, yalnızca bagaj kuralları nedeniyle sorun yaşayan diğer yolcuları savunduğunu söyledi.

Eleştirilerin havalimanı çalışanına değil, Ryanair'in uygulamalarına ve yönetimine yönelik olduğunu savunan sözcü, Queckemeyer'in şirket çalışanlarının emeğine saygı duyduğunu ifade etti.

2019 yılından bu yana AfD üyesi olan Queckemeyer, 2025'ten beri Almanya Federal Meclisinde milletvekili olarak görev yapıyor.

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