Türk diplomatın adı bile Atina'yı korkuttu! Ankara'nın 5 ülkeyle temasa geçtiğini yazdılar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için görev süresi dolan Antonio Guterres’in ardından yarış kızışırken, Yunan basını Ankara'nın hamlesiyle adeta şoke oldu. Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Kathimerini’nin gündeme getirdiği iddiaya göre, Türkiye'nin Türk dış politikasının en deneyimli ve keskin isimlerinden Feridun Sinirlioğlu'nu BM Genel Sekreterliği için destekleme girişimi Atina'yı telaşa düşürdü.

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Birleşmiş Milletler'de Antonio Guterres sonrası dönem için yarış sürerken, Yunan basını yeniden Türkiye korkusunu gündemine taşıdı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olan Feridun Sinirlioğlu'nu BM Genel Sekreterliği için öne çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

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"MİÇOTAKİS YÖNETİMİ ÇEKİNİYOR"

Kathimerini, "Ankara, kıdemli Türk diplomat Sinirlioğlu'nu üst düzey BM görevi için destekliyor" başlığıyla okuyucularına Atina'nın endişesini duyurdu:

"Türkiye, kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için adaylığını desteklemeye çalışıyor; bu hamle Miçotakis yönetiminde endişeye yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın halen BM Güvenlik Konseyi'nin 10 geçici üyesinden biri olduğuna işaret eden Kathimerini, Atina'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini öne çıkardı.

Türk diplomatın adı bile Atinayı korkuttu! Ankaranın 5 ülkeyle temasa geçtiğini yazdılar

ANKARA 5 ÜLKEYLE TEMASA GEÇTİ İDDİASI

Yunan gazetesine göre Ankara, Sinirlioğlu için BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile temasa geçti.

BM Genel Sekreterinin atanabilmesi için Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi gerekiyor. Beş daimi üyenin veto yetkisi nedeniyle Washington, Moskova, Pekin, Londra ve Paris'in tutumu seçim sürecinde belirleyici olacak.

Kathimerini, "BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin desteği olmadan Sinirlioğlu'nun adaylığının başarı şansı bulunmuyor" değerlendirmesine yer verdi.

ATİNA'NIN SİNİRLİOĞLU'NDAN NEDEN KORKUYOR?

Yunan gazetesinin haberinde Sinirlioğlu'nun Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki geçmişine de geniş yer ayrıldı.

Sinirlioğlu, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Kathimerini, Türk diplomatın Yunanistan-Türkiye meselelerini yakından bildiğine işaret ederek BM'deki görevi sırasında Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e bir dizi mektup gönderdiğini hatırlattı.

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Sinirlioğlu'nun mevcut görevi oldu.

Sinirlioğlu, Aralık 2024'ten bu yana AGİT Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. Türk diplomat bu göreve gelirken Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen iş birliği kapsamında Atina'nın da desteğini almıştı.

FRANSA DETAYI

Kathimerini, Fransa'nın muhtemel bir Sinirlioğlu adaylığına destek vermesinin beklenmediğini de öne sürdü.

Gazete buna gerekçe olarak Sinirlioğlu'nun AGİT'teki yönetiminin Paris tarafından başarılı bulunmadığı iddiasını gösterdi. Buna karşılık AGİT Genel Sekreterliği görevinin Sinirlioğlu'na Rusya ile temaslarını geliştirme fırsatı sağladığını ileri sürdü.

BM'DE KRİTİK YARIŞ: SON DURUM

Antonio Guterres'in ikinci beş yıllık görev süresi bu yıl sona eriyor. Yeni Genel Sekreter, BM Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanacak.

BM'nin resmi sürecinde şu anda başka isimler yarışırken Türkiye'nin Sinirlioğlu için yürüttüğü belirtilen girişimin resmi adaylığa dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmedi.

Kathimerini ise kıtasal rotasyon nedeniyle yeni Genel Sekreterin Güney Amerika'dan çıkabileceğine yönelik beklenti bulunduğunu ancak yarışta durumun henüz kesinleşmediğini aktardı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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