Türk STK'lar Gazze'ye ambulans ulaştırdı

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Ağustos 2024 16:28 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme:

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İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze halkı tarihin en büyük insanlık dramlarından birisini yaşıyor. Zor durumda olan Gazze halkına Sadakataşı tarafından düzenli olarak insani yardım ulaştırılıyor.