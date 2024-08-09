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Türk STK'lar Gazze'ye ambulans ulaştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk STK&#039;lar Gazze&#039;ye ambulans ulaştırdı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze halkı tarihin en büyük insanlık dramlarından birisini yaşıyor. Zor durumda olan Gazze halkına Sadakataşı tarafından düzenli olarak insani yardım ulaştırılıyor.

Dernek olayların başladığı günden itibaren 4 farklı bölgede düzenli olarak sıcak yemek, kumanya, sebze, su, un, ilaç ve yakıt dağıtımı gerçekleştiriyor. 

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de sağlık sistemi tamamıyla çökmüş durumda. İsrail bölgedeki sağlık merkezlerini ve hastaneleri yıktı. Bölgede yaşanan savaş ve ambargo nedeniyle Gazze halkı ilaç bulmakta zorlanıyor. 

Zor durumda olan Gazze halkına Sadakataşı Derneği ile Sağlık ve Medeniyet Derneği'nin destekleriyle Ambulans ulaştırıldı. Hasta nakli ve tedavi için kullanılan ambulanslar Gazze halkına hayati  derecede katkı sağlıyor. 

Sadakataşı Derneği'nin bölgede bulunan gönüllü ekipleri ambulansı Kuzey Gazze'nin Cebalye kentinde bulunan Kemal Advun Hastanesine teslim etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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