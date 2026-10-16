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Dünya

Türklerin rotasındaki ülkeden kötü haber! 1 Aralık'tan itibaren faturaya eklenecek

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Türklerin rotasındaki ülkeden kötü haber! 1 Aralık'tan itibaren faturaya eklenecek
Başlık ResmiTürk turistlerin rotasındaki ülkeden kötü haber! 1 Aralıktan itibaren faturaya eklenecek

Avrupa'nın popüler tatil rotalarından İspanya'da turistleri yakından ilgilendiren yeni bir vergi düzenlemesi gündemde. 1 Aralık 2026'dan itibaren kısa süreli tatil evi kiralamalarına yüzde 10 KDV uygulanacak.

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İspanya ve Kanarya Adaları'nda turistleri yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi hayata geçirildi.

1 Aralık 2026'dan itibaren uygulanacak düzenleme kapsamında, oteller yerine kiralık daire ve villalarda konaklayan tatilciler yüzde 10'luk ek vergiyle karşı karşıya kalacak.

Yeni uygulama, özellikle Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden tatil evi kiralayanları etkileyecek.

Türklerin rotasındaki ülkeden kötü haber! 1 Aralık'tan itibaren faturaya eklenecek
Başlık ResmiTürklerin rotasındaki ülkeden kötü haber! 1 Aralık'tan itibaren faturaya eklenecek

HANGİ ŞEHİRLER ETKİLENECEK?

Uygulamanın kapsamına Barselona, Mallorca, İbiza ve Kanarya Adaları gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgeler de dahil edildi.

Ek verginin doğrudan turistlerin cebine yansıyıp yansımayacağı ise mülk sahiplerinin bu maliyeti üstlenmesine veya konaklama ücretlerine eklemesine bağlı olacak.

30 GÜN VE ALTINDAKİ KİRALAMALAR KAPSAMDA

Düzenleme, mülk sahibinin sürekli ikamet ettiği ana konutu dışında kalan ve 30 gece veya daha kısa süreyle turistlere kiralanan tatil evlerini kapsıyor.

Böylece kısa süreli kiralanan daireler, villalar ve tatil evleri için yeni vergilendirme koşulları belirlendi.

İSPANYA'DA KONUT KRİZİNE KARŞI ADIM

İspanya hükümeti, yeni vergi düzenlemesini ülkede giderek büyüyen konut krizine karşı alınan önlemler kapsamında hazırladı.

Özellikle turistik bölgelerde çok sayıda konutun kısa süreli kiralama amacıyla kullanılması, yerel halkın uzun dönemli kiralık ev bulmasını zorlaştırdı.

Hükümet, turistik kiralamalara getirilen ek vergiyle konut piyasası üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefledi.

REZERVASYON YAPACAKLARA UYARI

Yeni düzenlemenin ardından 1 Aralık 2026 ve sonrasında İspanya'ya seyahat edecek turistler için rezervasyon ücretlerinin kontrol edilmesi önem kazandı.

Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden konaklama rezervasyonu yapan turistlerin, yüzde 10'luk ek verginin toplam ücrete dahil edilip edilmediğini kontrol etmesi gerekiyor.

Verginin rezervasyon sırasında belirtilen fiyata eklenmesi halinde tatilcilerin konaklama maliyetleri artacak.

Öte yandan uygulama, İspanya'ya giriş yapan bütün turistlerden alınan bir ayak bastı vergisi niteliği taşımıyor. Yeni düzenleme yalnızca belirli koşulları karşılayan kısa süreli tatil evi kiralamalarını kapsıyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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