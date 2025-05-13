Türk yayıncı Hasan Piker'e ABD'de siyasi sorgu! "Hamas" sorusu dikkat çekti

ABD doğumlu Türk asıllı Twitch yayıncısı Hasan Piker, Chicago Havalimanında ülkeye giriş yaparken yaklaşık iki saat sorgulandı. Piker'e gümrük memurları tarafından "Hamas'ı seviyor musun? Destekliyor musun? Hamas'ı bir direniş grubu olarak mı görüyorsun?" gibi sorular yöneltildi. Piker, bu sorgulamanın ABD Anayasa'nın birinci maddesiyle güvence altına alınan haklarının ihlali anlamına geldiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

ABD doğumlu Türk asıllı Twitch yayıncısı Hasan Piker, Chicago O'Hare Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) memurları tarafından yaklaşık iki saat sorguya alındı. Piker, sorgulama sırasında kendisine ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına ilişkin görüşlerinin sorulduğunu ifade etti.

"AMAÇ KORKU SALMAK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAK"

Twitch'te 2,8 milyon takipçisi bulunan Piker, yaşadığı bu durumu "insanların yüreğine korku salmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak" olarak yorumladı. "Bu beni ifade etmekten alıkoyar mı? Tabii ki hayır." şeklinde konuşan Piker, bu tür uygulamaları eleştirmek ve konuyu gündeme getirmek istediğini vurguladı.

Hasan Piker

SORGULAMADA DİKKAT ÇEKEN "HAMAS" SORUSU

Sorgulama sırasında gümrük memurlarının kendisine "Hamas'ı seviyor musun? Destekliyor musun? Hamas'ı bir direniş grubu olarak mı görüyorsun?" gibi sorular yönelttiğini aktaran Piker, kendisinin bir "pasifist" olduğunu ve "sonsuz kan dökülmesinin sona ermesini" istediğini yinelediğini söyledi. Piker, bu tür bir sorgulamanın ABD Anayasa'nın birinci maddesiyle güvence altına alınan haklarının ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, Hasan Piker'in siyasi görüşleri nedeniyle hedef alındığı yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu savundu. McLaughlin, Piker'in ülkeye girişinde rutin bir inceleme sürecinden geçtiğini ve sorgulamanın ardından serbest bırakıldığını ifade etti.