Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak isteyen Moldova'dan Türkiye dahil 11 ülkeyi ilgilendiren vize açıklaması geldi. Başbakan Vasile Tofan, AB kurallarına uyum kapsamında Türk vatandaşlarına da vize zorunluluğu getirilebileceğinin sinyalini verdi. Listede Rusya, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan da bulunuyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini sürdüren Moldova, Türkiye dahil 11 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını değiştirmeye hazırlanıyor.

Moldova Başbakanı Vasile Tofan, TV8 televizyonunda yayımlanan "Cutia Neagra" programında, ülkesinin vize politikasını AB kurallarıyla uyumlu hale getirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Avrupa yolunda Türkiye'ye vize kararı! Başbakan 'tarih veremem ama mecburuz' dedi

TÜRKİYE DAHİL 11 ÜLKE LİSTEDE

Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre Moldova'nın mevcut vize politikasını 11 ülke için AB kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gerekiyor.

Listede Türkiye, Rusya, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Katar ve Vanuatu yer aldı.

Avrupa yolunda Türkiye'ye vize kararı! Başbakan 'tarih veremem ama mecburuz' dedi

BAŞBAKANDAN VİZE AÇIKLAMASI: TARİH VEREMEM

Başbakan Tofan, vize zorunluluğunun ne zaman yürürlüğe girebileceği sorusuna kesin bir tarih vermedi.

Tofan, "Avrupa yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Bir tarih vermeye hazır değilim. Eğer AB normları bunu gerektiriyorsa, Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlememizi sağlayacak kararları almamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

KARADAĞ DA TÜRKİYE İÇİN VİZE KARARI ALDI

Geçtiğimiz günlerde Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu.

BALKANLARDA VİZE KURALLARI DEĞİŞİYOR

AB adaylarından Arnavutluk da Belarus vatandaşlarına tanınan kalıcı vize muafiyetini ve Bahreyn vatandaşlarına sağlanan geçici kolaylığı kaldırdı.

Bosna-Hersek ise Bahreyn ve Umman vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasına son verdi.

Avrupa Komisyonu'nun beklentileri doğrultusunda Bosna-Hersek'in Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Çin, Katar ve Kuveyt dahil bazı ülkeler için de vize politikasını değiştirmesi gerekiyor.

Moldova'da ise Türkiye dahil 11 ülkeyi kapsayabilecek düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği henüz netleşmedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala