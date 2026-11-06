Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Avrupa yolunda Türkiye'ye vize kararı! Başbakan 'tarih veremem ama mecburuz' dedi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Avrupa yolunda Türkiye'ye vize kararı! Başbakan 'tarih veremem ama mecburuz' dedi
Başlık ResmiTürkiye dahil 11 ülkeye vize sürprizi! Avrupa yolunda yeni karar

Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak isteyen Moldova'dan Türkiye dahil 11 ülkeyi ilgilendiren vize açıklaması geldi. Başbakan Vasile Tofan, AB kurallarına uyum kapsamında Türk vatandaşlarına da vize zorunluluğu getirilebileceğinin sinyalini verdi. Listede Rusya, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan da bulunuyor.

Kaydet
|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini sürdüren Moldova, Türkiye dahil 11 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını değiştirmeye hazırlanıyor.

Moldova Başbakanı Vasile Tofan, TV8 televizyonunda yayımlanan "Cutia Neagra" programında, ülkesinin vize politikasını AB kurallarıyla uyumlu hale getirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Avrupa yolunda Türkiye'ye vize kararı! Başbakan 'tarih veremem ama mecburuz' dedi
Başlık ResmiAvrupa yolunda Türkiye'ye vize kararı! Başbakan 'tarih veremem ama mecburuz' dedi

TÜRKİYE DAHİL 11 ÜLKE LİSTEDE

Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre Moldova'nın mevcut vize politikasını 11 ülke için AB kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gerekiyor.

Listede Türkiye, Rusya, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Katar ve Vanuatu yer aldı.

Avrupa yolunda Türkiye'ye vize kararı! Başbakan 'tarih veremem ama mecburuz' dedi
Başlık ResmiAvrupa yolunda Türkiye'ye vize kararı! Başbakan 'tarih veremem ama mecburuz' dedi

BAŞBAKANDAN VİZE AÇIKLAMASI: TARİH VEREMEM

Başbakan Tofan, vize zorunluluğunun ne zaman yürürlüğe girebileceği sorusuna kesin bir tarih vermedi.

Tofan, "Avrupa yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Bir tarih vermeye hazır değilim. Eğer AB normları bunu gerektiriyorsa, Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlememizi sağlayacak kararları almamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Karadağ Dışişleri Bakanlığı Türkiye Gazetesi
DÜNYA

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Türkiye Gazetesi'ne açıkladı: Vize sonrası süreç nasıl işleyecek?

KARADAĞ DA TÜRKİYE İÇİN VİZE KARARI ALDI

Geçtiğimiz günlerde Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu.

BALKANLARDA VİZE KURALLARI DEĞİŞİYOR

AB adaylarından Arnavutluk da Belarus vatandaşlarına tanınan kalıcı vize muafiyetini ve Bahreyn vatandaşlarına sağlanan geçici kolaylığı kaldırdı.

Bosna-Hersek ise Bahreyn ve Umman vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasına son verdi.

Avrupa Komisyonu'nun beklentileri doğrultusunda Bosna-Hersek'in Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Çin, Katar ve Kuveyt dahil bazı ülkeler için de vize politikasını değiştirmesi gerekiyor.

Moldova'da ise Türkiye dahil 11 ülkeyi kapsayabilecek düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği henüz netleşmedi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.