Türkiye Hafter’i nasıl ikna etti? Çarpıcı iddia gündeme bomba gibi düştü

Ankara’nın Bingazi’deki stratejik hamlesi ve Hafter’i ikna ettiği öne sürülen yöntemler, uluslararası basında büyük ses getirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını güçlendirmek için Bingazi'de Halife Hafter yönetimiyle yürüttüğü diplomasi trafiği Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Ankara'nın Bingazi'yi "Türk-Libya deniz yetki mutabakatını onaylaması için boğucu baskı altına aldığı" iddiasında bulundu. Gazete, Türkiye'nin Libya'nın doğusunda attığı adımların Atina'nın bölgedeki etkisini zayıflattığını öne sürdü.

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TÜRKİYE'NİN BİNGAZİ'DE ÇOK YÖNLÜ HAMLESİ

Yunan basını kaynaklarına göre Türkiye'nin Bingazi'deki diplomasi atağı, 2022'de Derna'da Daniel Kasırgası sonrasında kurulan geçici Türk sahra hastanesiyle başladı. İddiaya göre yapılan ilk insani yardım adımı, Türk inşaat firmalarının Derna ve Bingazi'de büyük ölçekli altyapı ihaleleri almasına zemin hazırladı.

Su ve kanalizasyon hatları, elektrik şebekeleri, biyolojik arıtma ve geri dönüşüm gibi kritik projeler, Hafter güçlerinin Türkiye ile işbirliğine yönelmesinde belirleyici etken olarak öne çıktı.

TÜRK KONSOLOSLUĞU HAZIRLIĞI

Kasım 2024'te Bingazi'de açılması planlanan Türk Konsolosluğu da Ankara'nın bölgede diplomatik varlığını güçlendirme adımlarının başında geliyor.

Yunan basını, bu gelişmenin Türkiye-Libya ilişkilerini pekiştirecek ve Hafter güçlerini Ankara'ya daha da yakınlaştıracak bir hamle olduğunu vurguladı.

ASKERİ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ BOYUTU

Kathimerini'nin haberine göre Ankara'nın Hafter güçleriyle yürüttüğü yakınlaşmanın bir diğer boyutunu askeri işbirliği oluşturuyor.

Diplomatik kaynaklar, Doğu Libya kara kuvvetlerinden ilk askeri grubun Ankara'yı ziyaret ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği eğitimlerin hızla ilerlediğini aktarmıştı.

Sahil güvenlik ve donanma personeline yönelik şüpheli gemi kaydı ve arama-kurtarma (SAR) gibi konularda verilen eğitimlerin de işbirliğinin önemli unsurları arasında olduğu görüşü paylaşıldı.

Türkiye’nin hem Doğu hem Batı Libya güçleriyle eş zamanlı askeri işbirliği anlaşmaları imzaladığı ve bunun Ankara'nın Libya genelindeki nüfuzunu artırmayı hedefleyen stratejik bir hamle olarak öne çıktığı ifade edildi.

"GEÇ KALDIK" İTİRAFI

Kathimerini gazetesi, Atina'nın Bingazi'ye yönelik altyapı ve askeri işbirliği tekliflerini iki yıl gecikmeyle gündeme getirdiğini ve Türkiye'nin bu süreçte önemli mesafe aldığını yazdı.

Gazetede ayrıca, Yunanistan'ın Derna'daki insani yardım konvoyuna yapılan ve beş Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının getirdiği travmayı atlatamadığı belirtildi.

Doğu Libya'daki Temsilciler Meclisi'nin Türk-Libya deniz yetki alanları mutabakatını onaylama planlarının Atina'da büyük endişeye neden olduğuna dikkat çekildi.

"KAYBEDİLEN ZEMİN TELAFİ EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Kathimerini'ye göre Bingazi yönetimi, Türkiye'den daha büyük bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve hidrokarbon gelirlerinden pay vaadiyle ikna edilmeye çalışılıyor.

Gazetede yer alan ifadeye göre Atina, "kaybedilen zemini telafi etme" çabasında ama Ankara'nın bölgedeki etkisi Yunanistan'ın hamlelerini zayıflatıyor.

TÜRKİYE'NİN LİBYA STRATEJİSİ

Türkiye'nin 2019'da Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması, Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını belirlemesi açısından kritik önem taşıyor. Anlaşmaya göre Türkiye'nin kıta sahanlığı batıda Yunanistan'ın Girit adasına 45 deniz mili kadar yaklaşıyor.

Yunan basını, Ankara'nın Libya'nın doğusundaki aktörlerle geliştirdiği diplomatik, ekonomik ve askeri işbirliğini Türkiye'nin Akdeniz'deki iddialı stratejisinin bir parçası olarak yorumladı.