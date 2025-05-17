Türkiye ve Suudi Arabistan'dan bölgesel barış için tarihi zirve! Koordinasyon konsey toplantısı Riyad'da gerçekleşecek!

Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgesel barış ve stratejik işbirliğini derinleştirmek amacıyla Riyad’da tarihi bir zirvede buluşuyor. İkinci Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın eş başkanlığında Pazar günü Riyad’da gerçekleşecek.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirmek amacıyla kurulan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, ikinci oturumunu Pazar günü Riyad'da gerçekleştirecek.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan eşbaşkanlık edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel meselelerin ele alınması ve ticaret hacminin artırılması gibi kritik konular masaya yatırılacak.

FİDAN, SUUDİ ARABİSTAN'A ÜÇÜNCÜ KEZ GİDİYOR!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son bir yıl içinde Suudi Arabistan'a üçüncü ziyaretini gerçekleştirecek. En son 28-29 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da çalışma ziyareti yapan Fidan, bu kez Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısı için Riyad'a gidiyor.

Prens Faysal ise, 11-12 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.

BÖLGESEL KONULAR MASADA OLACAK!

Görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da ileriye taşınması hedefleniyor. Fidan’ın, "iki ülke arasında her alanda hızla gelişen işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu" vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca, "Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ticaret hacmini daha da arttırmayı hedeflediği" ve "iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunduğu" mesajının verileceği açıklandı.

GAZZE, SURİYE VE BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU!

Görüşmelerde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) özelinde Gazze'deki insani krizin çözümü ve kalıcı ateşkesin sağlanması konuları ele alınacak. Fidan’ın, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve yeniden inşa çabalarının başlatılmasının öncelikli olduğu" mesajını vereceği belirtildi.

Suriye konusunda da önemli açıklamalar bekleniyor. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'deki dayanışmasının uluslararası toplum için cesaret verici olduğuna dikkat çekecek olan Fidan, "yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasını hızlandıracağını" ifade edecek.

Bununla birlikte, "İsrail'in Suriye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı saldırılarının durdurulması gerekliliği" de görüşmelerde masaya yatırılacak konular arasında yer alacak.

TİCARET HEDEFİ: 10 MİLYAR DOLAR!

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolara ulaştı. İki ülke, bu rakamı 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve ticaretin artırılması için yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

2016 yılında kurulan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, diplomasi, güvenlik, kültür, sosyal kalkınma ve ekonomik işbirliğini kapsayan beş alt komiteden oluşuyor. İlk toplantısını Şubat 2017'de Ankara'da gerçekleştiren Konsey, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal bir çerçevede ilerlemesini sağlıyor.