Türkiye'den Miçotakis'e BM'de tarihi cevap! "Bir harita hüküm veremez"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatını hedef alan açıklamalarına Ankara'dan Birleşmiş Milletler kürsüsünden cevap geldi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, iki egemen devletin uluslararası anlaşma yapma hakkının üçüncü ülkelerin itirazlarıyla ortadan kaldırılamayacağını belirterek, "Bu Konsey bir deniz sınırlandırma mahkemesi değildir" dedi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen deniz güvenliği oturumu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz anlaşmazlığının gündeme taşındığı diplomatik tartışmaya sahne oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını geçersiz olarak nitelendirmesinin ardından Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız söz aldı.

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"BU KONSEY BİR MAHKEME DEĞİL"

Miçotakis'in açıklamalarına cevap veren Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nin deniz yetki alanlarını belirleyen bir yargı mercii olmadığını belirterek, "Bu Konsey bir deniz sınırlandırma mahkemesi değildir. Bir harita bir iddiayı gösterebilir ancak onu yargılayamaz" dedi.

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"İKİ EGEMEN DEVLETİN ANLAŞMA YAPMA HAKKI VAR"

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan mutabakatın yürürlükte olduğunu hatırlatan Yıldız, "Türkiye ve Libya, her biri uluslararası anlaşmalar yapma hakkına sahip iki egemen devlettir. Bu egemen ayrıcalık, yalnızca üçüncü bir devletin sınırlandırmaya itiraz etmesi veya sonucuna katılmaması nedeniyle reddedilemez" ifadelerini kullandı.

Mutabakatın kapsamına ilişkin Yıldız, "Türkiye-Libya Mutabakatı, tarafları arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenler, taraf olmayan devletlerin haklarını belirlemez veya etkilemez" diye konuştu.

YUNANİSTAN'IN "COĞRAFYA" İDDİASINA CEVAP

Miçotakis'in anlaşmanın coğrafyaya aykırı olduğu yönündeki iddiasına da karşı çıkan Yıldız, uluslararası içtihadın Ege'deki her adaya, kıyı yapısı ve ilgili koşullardan bağımsız olarak otomatik biçimde tam deniz yetki alanı tanımadığından bahsetti.

Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmadığını hatırlatan Yıldız, "Sözleşme ne evrensel ne de tek belirleyici hukuki metindir ve taraf olmayan bir ülke aleyhine ileri sürülen her hükmün bağlayıcı örfi hukuk teşkil ettiği varsayılamaz" dedi.

KKTC'NİN HAKLARINI HATIRLATTI

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ifade eden Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki açıklamalarını hatırlattı.

Yıldız, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay BM Genel Kurulu konuşmasında belirttiği gibi Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki sorunların iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türklerinin haklarına da değinen Yıldız, "Bu konuda yapıcı bir şekilde görüşmeye hazırız. Ancak kapsayıcı ve kalıcı bir yaklaşımın, Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını da dikkate alması gerektiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Çözülmemiş sınırlandırma sorularını düşmanlık olarak göstermek deniz güvenliğine hizmet etmez. Evet, coğrafya yeniden yazılamaz ancak uluslararası hukuk da bir haritaya veya slogana indirgenemez. Türkiye, eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleriyle yönlendirilen anlamlı müzakerelere hazırdır"diye Miçotakis yönetimine cevap verdi.

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